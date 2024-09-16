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الاحتلال يرفض مقترحا أميركيا لترسيم الحدود مع لبنان

9/16/2024 12:04:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت هيئة البث العبرية عن مسؤولين إسرائيليين إن المبعوث الأميركي سيقدم خلال زيارته مقترحا لإعادة ترسيم الحدود مع لبنان.
وأضافت أن المقترح يتضمن تمرير الحدود عند موقع خيمة وضعها حزب الله داخل "إسرائيل".

وبحسب الهيئة، فإن "إسرائيل" ترفض المقترح الأميركي لترسيم الحدود البرية وتعتبره استفزازا.

وتابعت أن المسؤولين الإسرائيليين يرون أن فرص التوصل إلى اتفاق منخفضة ويتوقعون تصعيدا في الشمال.

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