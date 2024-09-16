الاحتلال يرفض مقترحا أميركيا لترسيم الحدود مع لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت هيئة البث العبرية عن مسؤولين إسرائيليين
إن المبعوث الأميركي سيقدم خلال زيارته مقترحا لإعادة ترسيم الحدود مع لبنان.
وأضافت أن المقترح يتضمن تمرير الحدود عند موقع
خيمة وضعها حزب الله داخل "إسرائيل".
وبحسب الهيئة، فإن "إسرائيل" ترفض
المقترح الأميركي لترسيم الحدود البرية وتعتبره استفزازا.
وتابعت أن المسؤولين الإسرائيليين يرون أن فرص
التوصل إلى اتفاق منخفضة ويتوقعون تصعيدا في الشمال.
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