مسيّرة تخترق المجال الجوي الإسرائيلي دون اعتراضها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء
الأحد، أن طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان واخترقت المجال الجوي الإسرائيلي لأكثر من
30 كم دون اعتراضها.
وعبر حسابها بمنصة "إكس"، قالت
الإذاعة: "طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان واخترقت مجالنا الجوي لما يزيد على 30
كم دون أن يتم اعتراضها".
وأضافت أن المسيرة "حلقت في الأجواء
الإسرائيلية لمدة تزيد عن 10 دقائق على الأقل، وانفجرت في منطقة نهر الأردن
بالجليل الأعلى (شمال)".
ولم تحدد إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ما إذا
أسفر الهجوم عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.
وقال حزب الله من جانبه في بيان، إن مقاتليه "شنوا
هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لفرقة
الجولان في ثكنة يردن (الإسرائيلية)".
وأضاف أن المسيرات استهدفت "أماكن تموضع
واستقرار ضباط وجنود الكتيبة، وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم عددا من القتلى
والجرحى".
والأحد، أفادت وسائل إعلام بنزوح نحو 150
سوريًا من مخيمات في سهل بلدة الوزاني اللبنانية قرب الحدود مع فلسطين المحتلة،
عقب إلقاء طائرات إسرائيلية منشورات تدعو السكان إلى إخلاء المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، صباح
الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى منشورات على الوزاني، يدعو فيها سكان
البلدة وجوارها إلى إخلائها.
وحسب مصادر لبنانية، فإن المنطقة التي طلب
الاحتلال إخلاءها تضم نحو 65 خيمة يسكنها لاجئون سوريون يعمل معظمهم في الزراعة.
وأثارت المنشورات فزعا بين اللاجئين السوريين،
لا سيما وأنه منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة في 7 أكتوبر، عادة
ما يطلب إخلاء مناطق في القطاع الفلسطيني، ثم يشن عليها هجمات دموية بدعوى وجود
مقاتلين.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، فتح
تحقيق بشأن إلقاء هذه المنشورات، مدعيا أنها "مبادرة خاصة" من أحد
الألوية وأن قيادة الجيش لم توافق عليها.
ومنذ عقود يحتل الاحتلال الإسرائيلي أراضٍ في
كل من لبنان وسوريا وفلسطين.
وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان،
أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر قصفا يوميا عبر "الخط
الأزرق" الفاصل.
وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي يشنها
الاحتلال بدعم أميركي على غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلّف أكثر من 136 ألف شهيد وجريح
فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة
قاتلة.
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