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مسيّرة تخترق المجال الجوي الإسرائيلي دون اعتراضها

9/16/2024 12:04:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، أن طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان واخترقت المجال الجوي الإسرائيلي لأكثر من 30 كم دون اعتراضها.
وعبر حسابها بمنصة "إكس"، قالت الإذاعة: "طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان واخترقت مجالنا الجوي لما يزيد على 30 كم دون أن يتم اعتراضها".

وأضافت أن المسيرة "حلقت في الأجواء الإسرائيلية لمدة تزيد عن 10 دقائق على الأقل، وانفجرت في منطقة نهر الأردن بالجليل الأعلى (شمال)".

ولم تحدد إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ما إذا أسفر الهجوم عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وقال حزب الله من جانبه في بيان، إن مقاتليه "شنوا هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لفرقة الجولان في ثكنة يردن (الإسرائيلية)".

وأضاف أن المسيرات استهدفت "أماكن ‏تموضع واستقرار ضباط وجنود الكتيبة، وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم عددا من القتلى والجرحى".

والأحد، أفادت وسائل إعلام بنزوح نحو 150 سوريًا من مخيمات في سهل بلدة الوزاني اللبنانية قرب الحدود مع فلسطين المحتلة، عقب إلقاء طائرات إسرائيلية منشورات تدعو السكان إلى إخلاء المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، صباح الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى منشورات على الوزاني، يدعو فيها سكان البلدة وجوارها إلى إخلائها.

وحسب مصادر لبنانية، فإن المنطقة التي طلب الاحتلال إخلاءها تضم نحو 65 خيمة يسكنها لاجئون سوريون يعمل معظمهم في الزراعة.

وأثارت المنشورات فزعا بين اللاجئين السوريين، لا سيما وأنه منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة في 7 أكتوبر، عادة ما يطلب إخلاء مناطق في القطاع الفلسطيني، ثم يشن عليها هجمات دموية بدعوى وجود مقاتلين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، فتح تحقيق بشأن إلقاء هذه المنشورات، مدعيا أنها "مبادرة خاصة" من أحد الألوية وأن قيادة الجيش لم توافق عليها.

ومنذ عقود يحتل الاحتلال الإسرائيلي أراضٍ في كل من لبنان وسوريا وفلسطين.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي يشنها الاحتلال بدعم أميركي على غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلّف أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

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