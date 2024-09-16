Monday, 16 September 2024 07:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال ينفذ اقتحامات واسعة بالضفة.. واشتباكات مع المقاومة في مخيم بلاطة

9/16/2024 12:04:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حي المصايف في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ومخيم عايدة شمال بيت لحم جنوبي الضفة، كما اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي والشمالي، ووادي الهرية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، مدنا وبلدات فلسطينية في محافظات عدة بالضفة الغربية، واندلعت اشتباكات مسلحة بمخيم بلاطة، واستخدم الجيش الرصاص والقنابل الغازية خلال مواجهات بمناطق أخرى.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية مكونة من آليات عدة "اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، بما في ذلك مخيم بلاطة".

وأضافوا أن "أصوات إطلاق نار واشتباكات مسلحة سُمعت في أرجاء المخيم، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال".

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الفلسيطينة (فتح)، عبر قنواتها بمنصة "تليغرام"، إن مقاتليها اشتبكوا مع القوات المقتحمة وفجّروا فيها عبوات ناسفة.


اقتحامات ورصاص

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات طالت قرى وبلدات قريوت وسالم وأوصرين وبيتا وصرة في محافظة نابلس، بالإضافة إلى مدينة نابلس (مركز المحافظة).

وخلال الاقتحامات، أطلق جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز المدمع صوب المواطنين، دون ورود معلومات عن إصابات.

ووسط الضفة، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قريتي بيت لقيا غرب رام الله وبرقة شرق المدينة تخللتها مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص تجاه المواطنين دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تُرمسعيا شمال شرق رام الله.

وشرقي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل لؤي حامد أحمد مساعيد (12 عاما) ووالده عقب مداهمة منزلهما في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا.

جنوبا، ذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت قرية أبو العسجا جنوب الخليل ونكّلت بعائلة فلسطينية، وأوضحوا أن جنود الاحتلال اقتحموا منزلا واعتدوا على سكانه وأجروا بداخله تفتيشا أدى إلى تخريب بعض محتوياته.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية؛ بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 703 فلسطينيين بينهم 159 طفلا، وجرح نحو 5 آلاف و700، واعتقال حوالي 10 آلاف و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

MENAFN16092024000072011014ID1108676511

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث