الاحتلال ينفذ اقتحامات واسعة بالضفة.. واشتباكات مع المقاومة في مخيم بلاطة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم
الاثنين، حي المصايف في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ومخيم عايدة شمال بيت
لحم جنوبي الضفة، كما اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي والشمالي، ووادي
الهرية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس
الأحد، مدنا وبلدات فلسطينية في محافظات عدة بالضفة الغربية، واندلعت اشتباكات
مسلحة بمخيم بلاطة، واستخدم الجيش الرصاص والقنابل الغازية خلال مواجهات بمناطق أخرى.
وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية مكونة
من آليات عدة "اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، بما في ذلك مخيم بلاطة".
وأضافوا أن "أصوات إطلاق نار واشتباكات
مسلحة سُمعت في أرجاء المخيم، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال".
وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة
المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي،
وكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الفلسيطينة (فتح)، عبر قنواتها
بمنصة "تليغرام"، إن مقاتليها اشتبكوا مع القوات المقتحمة وفجّروا فيها
عبوات ناسفة.
اقتحامات ورصاص
ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات طالت
قرى وبلدات قريوت وسالم وأوصرين وبيتا وصرة في محافظة نابلس، بالإضافة إلى مدينة
نابلس (مركز المحافظة).
وخلال الاقتحامات، أطلق جيش الاحتلال قنابل
الصوت والغاز المدمع صوب المواطنين، دون ورود معلومات عن إصابات.
ووسط الضفة، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وجيش
الاحتلال الإسرائيلي في قريتي بيت لقيا غرب رام الله وبرقة شرق المدينة تخللتها
مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص تجاه المواطنين دون أن يبلغ عن إصابات.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة
تُرمسعيا شمال شرق رام الله.
وشرقي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل
لؤي حامد أحمد مساعيد (12 عاما) ووالده عقب مداهمة منزلهما في قرية الجفتلك شمال
مدينة أريحا.
جنوبا، ذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت
قرية أبو العسجا جنوب الخليل ونكّلت بعائلة فلسطينية، وأوضحوا أن جنود الاحتلال
اقتحموا منزلا واعتدوا على سكانه وأجروا بداخله تفتيشا أدى إلى تخريب بعض محتوياته.
ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين
الأول، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين
وممتلكاتهم في الضفة الغربية؛ بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد
703 فلسطينيين بينهم 159 طفلا، وجرح نحو 5 آلاف و700، واعتقال حوالي 10 آلاف و700،
وفق معطيات رسمية فلسطينية.
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