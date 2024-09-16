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بايدن: سعيد لأن ترامب لم يصب بأذى

9/16/2024 12:04:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن هناك تحقيقًا نشطًا بحادث إطلاق النار في منتجع المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأضاف بايدن في بيان، نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، أن أجهزة إنفاذ القانون تجمع المزيد من التفاصيل حول الواقعة، مشيرا إلى أن هناك مشتبهًا به قيد الاحتجاز.

وأكد: "لا مكان للعنف السياسي أو أي عنف إطلاقًا في الولايات المتحدة".

ولفت بايدن إلى أن فريقه أطلعه على محاولة اغتيال الرئيس السابق، دونالد ترامب، معرباً عن سعادته لأن الرئيس السابق لم يصب بأذى.

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