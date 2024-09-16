بايدن: سعيد لأن ترامب لم يصب بأذى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن هناك تحقيقًا
نشطًا بحادث إطلاق النار في منتجع المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأضاف بايدن في بيان، نشره البيت الأبيض على
موقعه الإلكتروني، أن أجهزة إنفاذ القانون تجمع المزيد من التفاصيل حول الواقعة، مشيرا
إلى أن هناك مشتبهًا به قيد الاحتجاز.
وأكد: "لا مكان للعنف السياسي أو أي عنف
إطلاقًا في الولايات المتحدة".
ولفت بايدن إلى أن فريقه أطلعه على محاولة
اغتيال الرئيس السابق، دونالد ترامب، معرباً عن سعادته لأن الرئيس السابق لم يصب
بأذى.
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