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4 وفيات وإصابتان بحادث سير في الأزرق

9/16/2024 12:02:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الطواقم المتخصصة في الدفاع المدني والشرطة بمحافظة الزرقاء استجابتا لبلاغ حول حادث اصطدام بين مركبتين في منطقة الأزرق باتجاه جسر العمري.
وبين الناطق الإعلامي، أن الحادث نتج عنه وفاة أربعة أشخاص، أحدهم من جنسية عربية، وإصابة إثنين آخرين بإصابات مختلفة في الجسم وكلاهما من جنسية عربية، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

وأضاف أنه قُدِمتْ الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وأُسعفا لأقرب مستشفى، فيما تم إخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وفُتِحَ تحقيق مروري لبيان سبب الحادث.

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