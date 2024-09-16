4 وفيات وإصابتان بحادث سير في الأزرق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن
الطواقم المتخصصة في الدفاع المدني والشرطة بمحافظة الزرقاء استجابتا لبلاغ حول
حادث اصطدام بين مركبتين في منطقة الأزرق باتجاه جسر العمري.
وبين الناطق الإعلامي، أن الحادث نتج عنه وفاة
أربعة أشخاص، أحدهم من جنسية عربية، وإصابة إثنين آخرين بإصابات مختلفة في الجسم
وكلاهما من جنسية عربية، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.
وأضاف أنه قُدِمتْ الإسعافات الأولية اللازمة
للمصابين، وأُسعفا لأقرب مستشفى، فيما تم إخلاء الوفيات إلى مستشفى
الزرقاء
الحكومي، وفُتِحَ تحقيق مروري لبيان سبب الحادث.
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