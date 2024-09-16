فيصل بن مشعل يقلد ابن شعيل رتبته
التاريخ
9/16/2024 12:00:19 AM
(MENAFN
- Al Watan)
قلّد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بمكتبه بالإمارة، قائد قوات أمن المنشآت بالمنطقة خالد بن شعيل رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة عميد، وهنأه على هذه الثقة الغالية، مشيدًا بما يقدمه منسوبو قوات أمن المنشآت وجميع منسوبي الأمن من جهود لخدمة الوطن وأمنه وسلامته.
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