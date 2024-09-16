Monday, 16 September 2024 07:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيصل بن مشعل يقلد ابن شعيل رتبته

9/16/2024 12:00:19 AM
(MENAFN- Al Watan) قلّد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بمكتبه بالإمارة، قائد قوات أمن المنشآت بالمنطقة خالد بن شعيل رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة عميد، وهنأه على هذه الثقة الغالية، مشيدًا بما يقدمه منسوبو قوات أمن المنشآت وجميع منسوبي الأمن من جهود لخدمة الوطن وأمنه وسلامته.

MENAFN16092024000089011017ID1108676501

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث