تكريم القحطاني لتميزها
التاريخ
9/15/2024 11:59:54 PM
(MENAFN
- Al Watan)
إنفاذا لتوجيهات أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، كرم مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، فهد عقالا، المعلمة بالابتدائية الرابعة لتحفيظ القرآن في أبها رفعة بنت حسين علي القحطاني بدرع التميز، نظير جهودها المتميزة في العمل والإخلاص والأمانة.
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