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تكريم القحطاني لتميزها

9/15/2024 11:59:54 PM
(MENAFN- Al Watan) إنفاذا لتوجيهات أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، كرم مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، فهد عقالا، المعلمة بالابتدائية الرابعة لتحفيظ القرآن في أبها رفعة بنت حسين علي القحطاني بدرع التميز، نظير جهودها المتميزة في العمل والإخلاص والأمانة.

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