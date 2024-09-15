الإيجارات تواصل تأثيرها على معدلات التضخم في المملكة

(MENAFN
- Al Watan)
بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.6% خلال شهر أغسطس من عام 2024، مقارنة بشهر أغسطس 2023، ويُعزى ذلك بشكل رئيس لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9% وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.4%. الإيجارات المؤثر الأكبر
ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.7% في شهر أغسطس 2024، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 10.8% وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أغسطس 2024م نظرًا للوزن الذي تشكله هذه المجموعة.
في ذات السياق ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9% متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 4.6% كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا نسبته 1.5% متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.6%، في حين سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.6% متأثرًا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8%.
من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.5% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 6.2% كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.2% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 5.6%. وسجلت كذلك أسعار قسم النقل انخفاضًا بنسبة 3.4% متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.9%. مؤشر الأسعار
سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أغسطس 2024 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% مقارنةً بشهر يوليو 2024. وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.5%. كما شهد المؤشر ارتفاعًا بقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، نتيجة ارتفاع أسعار الخضار بنسبة 1.8%.
في حين شهد المؤشر انخفاضًا في أسعار كل من: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2% وقسم النقل بنسبة 0.2% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4% وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.1%.
من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات التعليم، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة والصحة والاتصالات ومنتجات التبغ أي تغير نسبي يذكر في شهر أغسطس 2024.
asf:
نسبة التغيير في أقسام الرقم القياسي لأسعار المستهلك:
الرقم القياسي العام= 1.58%
الأغذية والمشروبات= 0.92%
التبغ= -1.29
الملابس والأحذية= -3.19%
السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى= 8.93%
تأثيث وتجهيزات المنزل= -3.50%
الصحة= -1.12%
النقل= -3.36%
الاتصالات= -1.52%
الترفيه والثقافة= -2.95%
التعليم= 1.60%
المطاعم والفنادق= 1.53%
السلع والخدمات الشخصية المتنوعة= 0.68%
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