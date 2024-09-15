Monday, 16 September 2024 07:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإيجارات تواصل تأثيرها على معدلات التضخم في المملكة

9/15/2024 11:49:43 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.6% خلال شهر أغسطس من عام 2024، مقارنة بشهر أغسطس 2023، ويُعزى ذلك بشكل رئيس لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9% وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.4%.
الإيجارات المؤثر الأكبر
ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.7% في شهر أغسطس 2024، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 10.8% وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أغسطس 2024م نظرًا للوزن الذي تشكله هذه المجموعة.
في ذات السياق ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9% متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 4.6% كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا نسبته 1.5% متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.6%، في حين سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.6% متأثرًا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8%.
من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.5% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 6.2% كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.2% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 5.6%. وسجلت كذلك أسعار قسم النقل انخفاضًا بنسبة 3.4% متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.9%.
مؤشر الأسعار
سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أغسطس 2024 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% مقارنةً بشهر يوليو 2024. وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.5%. كما شهد المؤشر ارتفاعًا بقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، نتيجة ارتفاع أسعار الخضار بنسبة 1.8%.
في حين شهد المؤشر انخفاضًا في أسعار كل من: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2% وقسم النقل بنسبة 0.2% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4% وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.1%.
من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات التعليم، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة والصحة والاتصالات ومنتجات التبغ أي تغير نسبي يذكر في شهر أغسطس 2024.
asf:
نسبة التغيير في أقسام الرقم القياسي لأسعار المستهلك:
الرقم القياسي العام= 1.58%
الأغذية والمشروبات= 0.92%
التبغ= -1.29
الملابس والأحذية= -3.19%
السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى= 8.93%
تأثيث وتجهيزات المنزل= -3.50%
الصحة= -1.12%
النقل= -3.36%
الاتصالات= -1.52%
الترفيه والثقافة= -2.95%
التعليم= 1.60%
المطاعم والفنادق= 1.53%
السلع والخدمات الشخصية المتنوعة= 0.68%

MENAFN15092024000089011017ID1108676491

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث