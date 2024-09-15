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الكلمة الأخيرة للإخوان

9/15/2024 11:49:43 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفت جماعة الإخوان في الأردن بتحقيقها رقمًا قياسيًا في انتخابات البرلمان الأردني، وظهر أنصارهم وهم يسجدون شكرًا للنتيجة التي تحققت، كانوا قد مُنحوا قُبلة الحياة بتكلفة بشرية هائلة خارج حدود الأردن، وما ظهر في الشَّارع الأردني من ارتفاع عدد أنصار الجماعة، الذي ترجم على شكل أصوات انتخابية هو ما تطمح له الجماعة في مختلف المناطق العربية، لذلك كانوا سبَّاقين إلى إظهار انتمائهم إلى التعبير عن التعاطف الشعبي.
إنَّ ما حدث في الشَّارع الأردني سبق أن حدث في المنطقة العربية مع أواخر 2010 وأوائل 2011 حينما وجد الإخوان في انحيازهم إلى العواطف الشعبية في العديد من المناطق العربية والتربيت عليها طريقًا لهم للوصول إلى تنظيم ذلك التعاطف إلى طريقه في الصناديق الانتخابية، لكنَّ الميل مع العواطف لا يصنع حلولًا سياسية، ولا يعطي برامج اقتصادية، والسَّعي لإيقاف الزمن عند لحظة عاطفية واحدة دونه خرطُ القتاد، فلم تتوقف المشاكل بل اندفعت لتواجه الإخوان ومن تعاطف معهم بحقائق الأرض، بالمشكلات الحقيقية التي سعوا إلى حلِّها بطرق الخطابة الحماسية والشعارات الرنانة فقط.
وحتى في أعتى الدول الديموقراطية والتي تملك مقدرات هائلة في قوتها السِّياسية والعسكرية والاقتصادية فإنَّ المرشحين في انتخاباتها يقولون الكثير ويعدون جمهور الناخبين بتحقيق أمانيهم، ثم ما أن يصلوا إلى السُّلطة حتى تختلف المسألة، ويضحي للواقع كلمته فيقلُّ سقف الشعارات، فإذا كان هذا في دول مثل الولايات المتحدة، فكيف بغيرها؟ لقد حسب الإخوان أنهم بمغازلة العواطف يمكنهم أن يبقوا على استثمارها، لكنَّ الواقع أثبت كلَّ مرة خطأ هذا التقدير، وحينما رأوا أنَّ العواطف تأجَّجت ضد توجههم، لم يستطيعوا أن يقفوا في وجه الشُّعوب نفسها التي وجدت فيهم المتلاعب بالعواطف، لا المعبِّر عنها.
اعتبر الإخوان الحرب الأخيرة في غزة قبلة الحياة لهم، لكنَّها في الواقع تنذر بأن تكون الكلمة الأخيرة لهم، إذ إنَّ غبار الحروب مهما طالت فإنَّ مصيره إلى زوال، وتخرج بعده الأسئلة والمساءلة، كما حدث في 1967 حينما أسكَرَت كثيرين الخطابات العاطفية، ثم استيقظوا على واقع الفاجعة الحقيقية، وحين تهدأ العاصفة تقف الشعوب أمام المسألة على وجهها، وتعرف من وقف مع الناس في غزة، ومن استغل جراحهم، حينها سيظهر أي دور قدمته دول عربية مثل السُّعودية، ومصر، والأردن، وأي دور لعبه الإخوان.
فهناك فرق بين الذين يضطلعون بالمسؤولية، ويقفون لمواجهة المشكلات بالحلول التي تثمر على أرض الواقع، يضغطون بكل الجهود لتحصيل الفلسطينيين دولة، وكانوا يرسمون البسمة على وجوه الناس المستضعفة في غزة، فتجد الواحد فيهم يشكر السعودية على ما قدمته له في عزِّ محنته، وبين أولئك الذين جعلوا الجراح محل استثمار، لزيادة النفوذ ورفع الشعبية، لمشاريع لا هي تحل المسألة ولا تقلل من مأساة المظلوم فيها، فجماعة الإخوان إلى اليوم لا ترى في الحدود السياسية قيمة، لا ترى أهمية دولة فلسطينية، ولا يوجد لديهم أي رؤية للتخفيف عن الفلسطينيين سوى بالشعارات التي تثمر في صناديقهم الانتخابية.
إنَّ الحرب الأخيرة في غزة سبقها حملات عسكرية، لكنَّ الأخيرة مختلفة في كونها إعلان حرب، وليست مجرد حملة عسكرية محدودة، وهذا يعني أنَّ تقدير جماعة الإخوان لها يخونها، إذ يحسبون مثل كلِّ مرة أنها فرصة لزيادة الشعبية، وإطلاق الصيحات التي لا يتحقق منها شيء، فهذه المرة هناك وقائع جديدة، ونتائج مختلفة، ولم يكونوا فيها مجرد متفرجين بل جزءًا من صناعة الحدث، وهو ما يفرض عليهم أسئلة ومساءلة، بما يشير بوضوح إلى أنَّ الجماعة ستكون كلمتها الأخيرة في غزة، حينها تدرك الشعوب التي طالما تلاعبت بهم الجماعة الفرق بين حقائق الواقع، وبين الصِّناعة الإعلامية، والتوجيه العاطفي الذي قادته الجماعة.
إنَّ تقدير جماعة الإخوان لا يتجاوز الحين والوقت، بما يجعلها لا تبصر أبعد من اليوم، لكنَّ غزة التي أمدَّهم الاحتفاء باسمها بشعبية جارفة عبر سنوات طويلة، وكان ذكرها يدرُّ عليهم التبرعات والأموال، بما يجعل النتيجة في صناديق الانتخاب مبشِّرة لهم، هي نفسها غزة التي قد تضع حدًا للجماعة بما يفوق كلَّ ما سبق من تاريخ الإخوان، إذ إنَّها تدفع نحو رفض شعبي للجماعة لا مجرد توصيف قانوني لها، بما يجعل كلمتها الأخيرة قيلت في غزة، والأيام مهما خبأت النتائج والأسئلة، إلا أنَّها ستنكشف ولو بعد حين، فكم من واحد اليوم يستطيع أن يرفع شعبيته بما حدث في 1967؟

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