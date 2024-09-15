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منتهكو حقوق الموسيقيين

9/15/2024 11:49:39 PM
(MENAFN- Al Watan) جهود منسوبي (الهيئة السعودية للملكية الفكرية) لا شك مقدرة، حيث يعملون على تحديث نظام حقوق المؤلف وغيرها من اللوائح المساندة والقرارات، ضمن مبادرات تهدف لحفظ حقوق الموسيقيين وغيرهم من المبدعين.
انتهاك حقوق الموسيقيين أمر دارج في المجال، فلا توجد هناك عقوبات تشهيرية عليهم، ولا قائمة منع للتعامل بحيث تكون عقوبة إضافية لهم، فلا يتم التعامل معهم في عقود حكومية أو مع جهات شبه حكومية..إلخ.
بهذه الطريقة أعتقد أنه يجب أن نضع حدودا لهؤلاء المنتهكين، وقد يكون المنتهكون كيانات لا أفرادا، وبالتالي فالنظام الرادع يرسخ الحقوق ويردع من يفكر في مخالفته.
وفي جانب الممارسات الدولية يمكننا الاستفادة من النموذج الأمريكي، حيث يطبق نظام تعويضات صارمة تصل إلى ملايين الدولارات لمنتهكي حقوق الموسيقيين، ما يجعل انتهاك الحقوق خيارا مكلفا قد يعرض الشركات والأفراد لمخاطر مالية جسيمة. فمثلا، فقد غرمت محاكم أمريكية شركات كبرى.
ففي قضية The Verve ضد The Rolling Stones: عام 1997، أصدرت فرقة The Verve أغنيتهم الشهيرة ((Bitter Sweet Symphony)) التي تضمنت مقطعا موسيقيا مأخوذا من نسخة أوركسترالية لأغنية ((The Last Time)) لفرقة The Rolling Stones. وافقت The Verve على ترخيص استخدام جزء صغير من المقطع مقابل 50% من العوائد، لكن The Rolling Stones ادعت أن The Verve استخدمت جزءاً أكبر مما هو متفق عليه. انتهت القضية بخسارة The Verve حقوق النشر والتحكم في أغنيتهم ودفع مبلغ 1.7 مليون دولار كتعويضات.
وفي قضية Robin Thicke وPharrell Williams ضد Marvin Gaye: عام 2015، حكم على Robin Thicke وPharrell Williams بدفع 5.3 ملايين دولار كتعويض لعائلة Marvin Gaye بعد اتهامهم بسرقة عناصر موسيقية من أغنية ((Got to Give It Up)) في أغنيتهم ((Blurred Lines)). هذه القضية كانت واحدة من أشهر قضايا انتهاك حقوق الموسيقى في التاريخ الحديث، وأثارت الكثير من الجدل حول كيفية حماية حقوق التوزيع الموسيقي وحقوق النشر.
في أوروبا تبرز تجربة ألمانيا كنموذج رائد في حماية حقوق المؤلف، حيث تطبق عقوبات مالية وجنائية على منتهكي حقوق الموسيقيين، بالإضافة إلى إجراءات تشهيرية تشمل نشر أسماء المخالفين في وسائل الإعلام. هذا النظام لا يحمي فقط حقوق الموسيقيين، بل يعزز أيضا من مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية، ما يدفع نحو مزيد من الابتكار في المجال الموسيقي.
في المملكة المتحدة يعد مجلس حقوق المؤلفين منصة فعالة لتسوية النزاعات المتعلقة بحقوق الموسيقى بشكل سريع وفعال، حيث يعتمد المجلس على إجراءات تحكيمية تجمع بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى حلول مرضية قبل اللجوء إلى المحاكم. هذا النظام يسهم في الحفاظ على العلاقات المهنية بين الأطراف، ويحد من التصعيد القانوني، ما يعزز بيئة إبداعية آمنة للموسيقيين.
لذا، فإن تطبيق مثل هذه الأنظمة في المملكة سيسهم بلا شك في رفع مستوى الالتزام بقوانين الملكية الفكرية، ويعزز حماية حقوق الموسيقيين.

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