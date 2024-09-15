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السلفية ومخالفتها لأصول المذاهب الأربعة

9/15/2024 11:49:39 PM
(MENAFN- Al Watan) رسالة علمية سوف تناقش في كلية الشريعة بطنطا بجمهورية مصر العربية بعنوان، ((الدلائل الأصولية التي خالفت فيها السلفية المذاهب الأربعة، وأثر ذلك في الفتاوى والفروع الفقهية، دراسة استقرائية، تحليلية، أصولية)) ونحن كسلفيين، نرحب بالبحث العلمي الجاد الذي ينتهي إلى نتائج سارة أو غير سارة، لأن السار منها سوف يحملنا على مزيد من العمل للحفاظ عليه، وغير السار سيجعلنا نتأمل فيه، فإن كان للباحث غلط فيه بينا له، وإن كان مصيباً رجعنا إلى إصلاح ما ورد لدينا من أخطاء، هذا ما ندين الله تعالى به، ومع هذا لم نجد طيلة ثلاثة قرون رغم الشدة التي ووجهنا بها باحثاً قدَّم لنا ما نرى أنه حق في نقد المنهج السلفي، نعم هناك من انتقد أناساً على خلاف المنهج السلفي ونسبهم إلى أصل السلفية، كما حدث من كلام بعضهم في نسبة ما حدث من البدع المفسقة والبدع المكفرة التي صدرت من أعضاء ((داعش)) و((القاعدة))، أو المتعاطفين معهم، وليس هؤلاء أو غيرهم يعبرون عن أصل السلفية، بل أصل السلفية يعبر عنه الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح رضي الله عنهم، فما وافقه فهو منهج السلف الذي ننتسب إليه، وما خالفه فليس كذلك، فرمي السلفية بأخطاء الأفراد لا ينبغي أن يشكل أي تهمة تُوَجَّه إليها.
ولذلك فإننا سنقبل من أجل نتيجة البحث المحايدة أن يُقَدَّم البحث بعنوان محايد، يدل على أن الباحث رجل سوف يستقرئ أصول الفقه، ثم يعرض عليها فروع الفقه السلفي- إن كان هناك فقه مختص بالسلفيين- ليخرج لنا بالنتيجة، لكن الرجل لم يرض إلا أن يبدأ بإدانة السلفية ثم يعرض ما حكاه السلفيون على إدانته تلك، ولا شك حينذاك أن النتيجة ستصبح باطلة حقاً لأنها لم تتأسس على أصول صحيحة.
وما إجازة مجلس قسم أصول الفقه ومجلس كلية الشريعة بطنطا لهذا العنوان إلا استمرار لما أسميه منهج العداء المحض للسلفية، وأقول منهجاً محضاً، لأنه عداء لا مبرر له إذ إننا قد عهدنا الأزهر قبل عشر سنوات فقط يحتوي على أساتذة بل وعلى مديرين سلفيين أو متأثرين بشكل كبير جداً بالسلفية، فتجدهم يُفتون بحرمة الاستغاثة بالمقبورين، ويذمون الرقص في المساجد باسم الموالد أو باسم الحضرات أو باسم الذكر، وعدد أكبر كانوا لا ينكرون علو الباري على خلقه، ولا يردون ما خالف عقيدة الأشعري من الأحاديث الصحيحة، فكان الأزهر بهذا قريباً جداً من السلفية وكذلك قريب من السلفيين، لا يمنعهم من التخرج منه أياً كانت آراؤهم، ولا يمنعهم من التدريس فيه، ولنا ممن نعرف أساتذة سلفيون دَرَّسُوا في الأزهر أو في كلياته بل وفي معاهده أيضاً، فما الذي جد حديثاً! وقبل عامين تقريباً، رُدَّت رسالة في التفسير بعد المناقشة لكون صاحبها السعودي كان سلفياً، وقد كَتَبْتُ عن ذلك في وقته.
وهذه الآن الحادثة الثانية بعد تلك الحادثة، وهو ما أعرفه، فهل هناك حوادث أخر أجهلها؛ أرجو ألا يكون، لكن هذه النفسية التي أُعْلِن عن المناقشة بها قد تكون دليلاً على أحداث كثيرة من هذا الجنس لم تصل إلينا، وهي ولا شك أحداث مؤسفة على العِلْم أولاً ثم على العلاقات بين جامعة الأزهر والسلفيين عامة، في مصر وفي السعودية وفي سائر العالم العربي والإسلامي.
كما أنها تَحْرِفُ الأزهر عن وجهته التي تَوَجَّه لها منذ أكثر من خمسين عاماً، وهي وجهة المحبة والود الذي بذلته هذه الجامعة العريقة،إلى وُجهة العسكرة في صف المراكز الدولية في نيويورك وواشنطن وبريطانيا، وأعني تلك المراكز التي جُنِّدت لحرب السلفية بطاقتِها الكبرى، فأصبح أكثر هذرها عن دعاواهم في مساوئ السلفية، وتُجند لذلك من المشرق والمغرب، من يكتب ومن يقرأ ومن يمثل ومن يغني، وها هو الأزهر يَنْحَى منحى أخشى أن يضعه على طريقهم، أو في مصافهم.
ثم ما قصة المخالفة للدلائل الأصولية؟
أما نحن السلفيين فلا نُجِيز مخالفة الدلائل الأصولية المعتبرة التي اتفقت عليها المذاهب الأربعة أو اختلفت فيها، فلا نجيز لأحدهم أن يأتي بأصل جديد ليس عليه دليل من الأدلة المعتبرة في الكتاب والسنة، وأعني بالأصل الدليل الإجمالي كالقياس والاستصحاب وقول الصحابي، ولكننا نجيز الاجتهاد لمن قدر عليه معتمداً على أصل صحيح سواء أوافق المذاهب الأربعة أو وافق غيرها من مذهب سفيان الثوري أو ابن عيينة أو ابن سيرين أو غيرهم من الأعيان الأعلام المشهورين بالفقه والفتوى وكانوا معروفين بالسنة والتقوى والورع.
وهذا أمر معلوم مُقَرٌ عند العلماء إلا أن الأزهر يُقِر أيضاً المذاهب البدعية، فهل يأخذون بها حال مخالفتها لما عليه الأئمة، الله أعلم، وقد قالت لجنة البحث في هيئة كبار العلماء في الأزهر ((المذاهب الإسلامية الفقهية ليست الأربعة فقط، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، بل إن المدون منها ضعف الأربعة أي ثمانية، الظاهري والزيدي والجعفري والإباضي)) كُتَيِّب ((نقض دعوى بطلان اجتهاد من خالف الأئمة الأربعة)) صفحة 8.
وهذا الكُتَيِّب، طبع على طرته: هدية هيئة كبار العلماء. على أن هذا الكتيب يجيز العمل باجتهاد جميع الأئمة، وطبع سنة 1441 فهل سيُنَبِّهُ الطالبُ إلى ذلك، أم هو منتقض على هذا القرار من الهيئة! على الأزهر أن يدافع عن نفسه ولا يجعل قرارات هيئة كبار العلماء فيه تذهب أدراج الرياح، والله أعلم.

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