Monday, 16 September 2024 07:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قصة أخطر رجل في الجماعة الإرهابية (3)

9/15/2024 11:49:39 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلنا في المقال السابق إلى (ثورة 17 تموز) 17 يوليو 1968، التي وصل من خلالها حزب البعث العراقي إلى سدة الحكم للمرة الثانية، وهذا الوصول جعل الجماعة الإرهابية في العراق تتخذ إجراءات لا يتم اتخاذها إلا في مراحل الخوف والترقب، فلذا أوعزت القيادة إلى أتباعها أخذ الحيطة والحذر الشديد، والتوقف عن الاجتماعات واللقاءات وإصدار النشرات والبيانات، وإخفاء كتب الدعوة (الكتب التنظيمية).
وظل الترقب سائدًا وحاكمًا على المشهد واستمر الوضع كذلك حتى مشارف عام 1970، وحينها بدأ الحزب الحاكم (البعث) بالتضييق الفعلي على الجماعة الإرهابية التي يعرفها جيدًا، ويعرف قياداتها وأعمالها ونواياها، فبدأت الإيقافات الأمنية، وبدأ تضييق الخناق على العمل الحركي، واستمر الوضع يزداد سوءًا حتى تدخل ((محمد سمير التكريتي)) وزوجته، وكان عديلًا للرئيس العراقي ((أحمد حسن البكر))، وكذلك تدخل ((خير الله طلفاح)) خال ((صدام حسين))، وابنه ((عدنان طلفاح))، الذي كان إخوانيًا في أول مراهقته، الأمر الذي طمأن الحزب بعض الشيء، ولولا هذا التدخل لفتك الحزب بالجماعة، الأمر الذي جعل الجماعة تلتقط بعض أنفاسها، وتعيد تقييم الوضع وتدرسه بشكل أعمق، وبعد تقييم الواقع السياسي والأمني من 1968 وحتى 1970، قررت الجماعة إيقاف التنظيم، والعمل على إبعاد أعضاء الجماعة وشبابها العاملين خوفًا من التصفية، وصدر الأمر إلى أعضاء الجماعة كافة بتنفيذ هذا القرار، والاكتفاء بالعمل الإسلامي العام، والعمل على الدعوة الفردية في إطار العائلة والأصدقاء وزملاء العمل، وذلك للمحافظة على أصول التنظيم وكادره البشري.
كان توقف نشاطات الجماعة الإرهابية التنظيمية والحركية، فرصة كبيرة لتصفية الصف الإخواني من الضعفاء والمترددين، حتى لا يبقى في الصف إلا من كان قويًا، شديد المراس، لتكون العودة حينما يرجع التنظيم للعمل تحت ضوء الشمس مرة أخرى قويًا وفاعلًا، وهذا الأمر عين ما يحدث الآن في بعض البلدان التي يضيق فيها على الجماعة الإرهابية وكوادرها.
في هذا الظرف الدقيق اختفى ((محمد أحمد الراشد)) عن الأنظار تمامًا، بناء على توجيهات القيادة، لمدة تزيد على تسعة الأشهر، حتى ظهر في الكويت سنة 1972، وهنا أتوقف عن الحديث عن مسيرة الجماعة الإرهابية في العراق، لأنتقل إلى الحديث عن سيرة الراشد ومسيرته ابتداء من المقال القادم، وأود أن أشير على عجالة إلى فكرة وهي: أن العلامات الفارقة في قيادة الجماعة الإرهابية بعمومها، هم السداسي: حسن وسيد ومصطفى، والمحمدون الثلاثة، أما البقية فهم منفذون إما جيدون نَفَذوا بالجماعة من حقول ألغام غاية في الخطورة، أو حمقى كادوا يضربون الجماعة الإرهابية في مقتل، ومن هؤلاء المنفذين الجيدين: ((عمر التلمساني))، و((يوسف ندا))، و((فتحي يكن))، و((عبدالله عزام))، و((مناع القطان))، و((عصام العطار)) في غالب عمله، ومن الحمقى وهم غالب قيادات الجماعة في الأقطار العربية: ((حسن الهضيبي))، و((عبدالقادر عودة))، و((محمد الغزالي))، و((يوسف القرضاوي))، و((حسن الترابي))، و((راشد الغنوشي))، و((محفوظ النحناح))، و((عباسي مدني)) وغيرهم كثر.
أما السداسي الخطير بحسب ترتيب الميلاد، وترتيب الأسن، ((فسيد قطب)): (9 أكتوبر 1906 – أغسطس 1966)، و((حسن البنا)): (14 أكتوبر 1906 – فبراير 1949)، و((محمد قطب)): (أبريل 1919 – أبريل 2014)، و((مصطفى مشهور)): (سبتمبر 1921 – أكتوبر 2002)، و((سرور (أو محمد سرور) بن نايف زين العابدين)): (غير معروف شهر ولادته من سنة 1938 – نوفمبر 2016)، و((عبدالمنعم بن صالح العلي العزي)) أو ((محمد أحمد الراشد)): (يوليو 1938 – أغسطس 2024)؛ ((فحسن البنا)) هو مؤسس الجماعة، والتي بدأت فكرتها من سنة 1921، وتبلورت في سنة 1928، وهو الذي خلق روحها وعقلها السياسي والحركي والفكري، وانتقل بها من فكرة إلى واقع، ثم إلى أثر ملموس، ثم إلى جائحة فكرية وحركية مدمرة، أما ((سيد قطب)) فقد بلور عبر عمل جريء ومجرم، حمى الله منه القاهرة وناسها في آخر اللحظات (تنظيم 65)، مع أفكار لا تزال حية إلى اليوم يمكن تلخيصها في خمس صفحات من كتابه ((معالم في الطريق))، (طبع لأول مرة في القاهرة، سنة 1964)، التي أنتجت ما يمكن اعتباره بلغة التخطيط الإستراتيجي اليوم: الرؤية والرسالة والقيم والأهداف العامة للجماعة الإرهابية، أما ((محمد قطب)) فقد لعب دورين مهمين هما المحافظة على تراث ((سيد قطب)) باعث الجماعة في عهد تجديدي، والذي أعادها إلى المسار الذي اختطه حسن البنا من التأسيس، 1928)، وحتى رسالة (نحو النور، 1947) ثم فضيحة ((الفضيل الورتلاني)) و((عبدالحكيم عابدين)) و((مصطفى الشكعة)) في اليمن مع ثورة 1948، والثاني بناء مسار أكاديمي إخواني في عدة جامعات عربية، وعلى الأخص في الخليج، كما أسهم مع مجموعة من الإخوان أبرزهم ((أنور الجندي)) في إغراق المكتبة (المحتوى) العربية بكتب تحمل الروح والفكر الإخواني، أما ((مصطفى مشهور)) فهو الرجل الذي أعاد التنظيم الخاص إلى الواجهة، وصدره ليقود الجماعة، بعد صراعات تنظيمية يطول شرحها، ثم نشط لترتيب التنظيم الدولي، وبسبب ذلك رفض تولي منصب المرشد العام بحسب وصية ((التلمساني))، وقدم ((محمد حامد أبوالنصر))، ليكون حر الحركة، ويقود الجماعة الإرهابية من خلف الكواليس، ثم انتخب بعد ((أبوالنصر)) في البيعة التي عرفت ببيعة المقابر، أما ((سرور بن نايف بن عبدالغني بن زين العابدين (الحريري)))، أو عبدالله الغريب، أو محمد النايف، فهو قمين بأن يوضع في خانة الحمقى من قيادة الجماعة، لعجلته وسورة غضب تعتريه في غالب الأحيان، وارتجالياته الفادحة في الرأي والحركة، ولكنه شق الجماعة بطريقة غير مسبوقة ولا ملحوقة، مما حفر أثره عميقًا في تاريخ الجماعة، أما ((محمد أحمد الراشد)) فهو حديث مقالاتنا هذه.
وأشير إلى أنه لفت انتباهي أن الحديث عن تنظيمات الجماعة الإرهابية في الأقطار العربية يأتي غالبًا بشكل مشوه أو مجتزأ، وكثيرًا ما قرأت في بعض الدراسات وأوراق العمل المنشورة في تاريخ الإسلام السياسي، الخلط الكبير في الأسماء والمواضع والتواريخ حين الحديث عن السعودية خصوصًا، وهذا له حديث قادم -بمشيئة الله- تحت عنوان ((نقد القول في الصحوة)) نستعرض فيه ما قيل عن الصحوة في السعودية في أهم الدراسات والأبحاث.

MENAFN15092024000089011017ID1108676487

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث