Monday, 16 September 2024 07:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوروبا بين عقدة إسرائيل والتقارب مع العرب

9/15/2024 11:49:39 PM
(MENAFN- Al Watan) بين مدريد والرياض والقاهرة، كان هناك تداول سياسي في اليوم الحالي لغزة و((اليوم التالي)) الشهير. لم تكن هناك مشاركة معلنة للولايات المتحدة (ولا لإسرائيل) في الاجتماع الأوروبي مع مجموعة الاتصال الوزارية العربية- الإسلامية في مدريد، ولا في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض الذي ترافق مع انعقاد اللقاء المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وكل من روسيا والهند والبرازيل. أما الاجتماع الوزاري الدوري لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة فشهد حضوراً تركياً وأوروبياً. ومن الواضح أن هناك دلالات سياسية خاصة بكل من هذه الفاعليات، فالانشغال الأمريكي بالانتخابات الرئاسية أفسح في المجال لأول بحث عربي- أوروبي في المرحلة الفلسطينية المقبلة، بمعزل عن التحفظات أو الخيارات الأمريكية - (الإسرائيلية) لأنها في أقل تقدير مضللة. وأظهر الاجتماعان الآخران مواقف عربية وخليجية، مبدئية وعملية، تتجاوز غموضاً كان يكتنف بعضاً من الخيارات، وتشير الى تطابق مع مواقف أطراف أوروبية أو دولية مهمة. أما ماذا يمكن أن يُرتجى من التوافقات، وإلى أي حد يمكن أن تكون مؤثرة، فهذه مسألة أخرى.
الحرب على غزة وتداعياتها على الشرق الأوسط تقلق دول الاتحاد الأوروبي، وعادة ما يشار أولاً وسريعاً إلى تدفق اللاجئين باعتباره الخطر المباشر على هذه الدول، أمنياً وسياسياً (داخلياً)، لكن الحكومات الأوروبية نادراً ما تصرح بما يقال في أروقتها عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإنه مصدر الخطر والتوتر الدائمين في المنطقة المتاخمة لبلدانها، بل إنها لم تعمل على أساس أن هذا الخطر منافٍ للقانون الدولي وللمبادئ العامة التي تجمع بينها داخل الاتحاد الأوروبي. وهي تركت الولايات المتحدة لتقرر- خارج القانون الدولي- ما يصلح وما لا يصلح في الشرق الأوسط، والتحقت بخيارات واشنطن وانحيازها الدائم لإسرائيل وإجحافها الدائم بحقوق الفلسطينيين، وتبنت دائماً مبدأ ((أمن إسرائيل)) أهم من أمن الفلسطينيين والعرب.
على رغم أن المجتمعات الأوروبية صُدمت بما يحدث في غزة وتفاعلت معه إنسانياً، فإن سياسات حكوماتها استعادت نزعاتها القديمة سواء بتجريم من يؤيد الحق الفلسطيني أو بقمع تظاهرات الاحتجاج على الوحشية الإسرائيلية في غزة، إلى ما هنالك من ممارسات مخزية انفردت بها ألمانيا. فإلى أي حد يمكن تصديق اهتمامها بـ((حل الدولتين)) وكيفية تطبيقه، وهو محور الاجتماع الذي انعقد في مدريد؟ هناك عواصم أوروبية عدة جددت دعم إقامة دولة فلسطينية كعبرة مستخلصة من الحرب، لكن أربع دول فقط في الاتحاد (من أصل 28) اعترفت بهذه الدولة التي سبق أن نالت اعتراف 146 دولة من أصل 194 أعضاء في الأمم المتحدة. وفي المقابل ناقشت دول أوروبية عدة وقبلت سراً إلجاء أعداد من المرحلين قسراً واضطراراً من غزة، وهذا من أبرز أهداف إسرائيل في حربها، كونه يزكي احتلالها للقطاع، وهو هدفها الأكبر.
التقت اجتماعات مدريد والرياض والقاهرة على فكرة واحدة هي ((إقامة فعلية لدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، تضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحكمها السلطة الفلسطينية مع تعزيز مؤسساتها)). فيما استعاد قرار الجامعة العربية تأكيدها أن ((دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة))، مع الإشارة إلى ضرورة ((استعادة الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني))، وأهمية ((تمكين الحكومة من تولي مهماتها بشكل فاعل في كل أراضي الدولة الفلسطينية)). لعل مصطلح ((الإقامة الفعلية للدولة الفلسطينية)) هو الأكثر تعبيراً عما هو مطلوب الآن، لكنه يجب أن يُستبق ويُلحق بسلسلة إصلاحات لوضع الإسرائيليين والفلسطينيين تحت أحكام القانون الدولي بلا استثناء.
أضافت الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى ((إصلاح)) السلطة الفلسطينية كأولوية- وهو أيضاً مطلب فلسطيني، مطلباً آخر هو ضرورة تفكيك البنية العسكرية لحركة ((حماس))، وهو أيضاً مطلب عربي. لكنهما لا يملكان أي مبادرات موثوق بها لمرحلة ((ما بعد)): ماذا بعد تصفية أي مقاومة مسلحة، هل أن تصرف إسرائيل حيال حركة ((فتح)) والسلطة مع إسرائيل أعطى نموذجاً يُحتذى، هل يستطيع الأمريكيون والغربيون ضبط السلوك الإسرائيلي، وهل لديهم مشروع سلام حقيقي للفلسطينيين؟ هناك إصلاح جذري آخر مطلوب، لكن لا أثر له في السياسات الحالية، وهو إصلاح المقاربة الأمريكية والأوروبية لإسرائيل نفسها، ولسياساتها العنصرية والاستيطانية وممارساتها الوحشية وقد بلغت حالياً ذروة الإبادة الجماعية مع التجويع المستمر وقصف النازحين ومنع الأمم المتحدة من أي رعاية لهم. لا يمكن أن تتوفر مصداقية لأي حديث عن السلام أو ((حل الدولتين)) مع مواصلة التزكية الأمريكية- الغربية، ضمناً وعلناً، للوظيفة الاستعمارية التي لا تزال إسرائيل تتمتع بها وتمارسها، ولا عذر حقيقياً للأطراف الغربية في تغاضيها عن عنف اليمين الإسرائيلي المتطرف ومستوطنيه بذريعة أن ممثليه منتخبون ((ديمقراطياً)).
دعا الاجتماع الخليجي إلى الاستعداد بـ((خطة متكاملة)) لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة عند انتهاء الحرب، والتقى مع الاجتماع العربي على رفض الفصل بين الضفة والقطاع كما نصت عليه مخططات إسرائيل لـ((اليوم التالي))، كما أن قرار الجامعة أوصى بالدعم المالي اللازم لدولة فلسطين ضمن ((شبكة أمان مالية شفافة ومتفق عليها))، لأن أي حكومة عائدة إلى غزة مطلوبٌ منها أن تواجه الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحرب، إضافة إلى مواجهتها الإجراءات العقابية التي اتخذتها إسرائيل بقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية. لا شك أن ((الخطة المتكاملة)) المطلوبة لعودة السلطة تحمل اقتناعاً خليجياً وعربياً بأنه لا بديل منها لإدارة القطاع بمعزل عن ((حماس)) وتحسم الجدل حول ((طرف فلسطيني ثالث)) لهذه الإدارة كغطاء لاحتلال إسرائيلي متجدد للقطاع.
لكن ما يحسم فعلاً هو أن يكون هناك موقف أمريكي- غربي واضح يرفض هذا الاحتلال، أقله عملاً بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أفتى بعدم قانونية الاحتلال في القطاع كما في الضفة. أما الاستمرار الأمريكي- الغربي على الغموض الحالي فيمنح إسرائيل فرصاً كثيرة كي تسوق أن ((أمنها)) يتطلب بقاء قواتها حيث هي الآن، حتى في محور فيلادلفيا ومعبر رفح، ولو كلفها ذلك أن تتخلى عن أسراها عند ((حماس)).
* ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

MENAFN15092024000089011017ID1108676486

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث