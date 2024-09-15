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إسرائيل للحوثيين: ترقبوا الرد والثمن باهظ

9/15/2024 11:49:39 PM
(MENAFN- Al Watan) رافق تصريح المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى، سريع إن قواتهم أطلقت صاروخا باليستيا استهدف ((هدفًا عسكريًا)) في منطقة تل أبيب، تلميحًا بالرد من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات أدلى بها في اجتماع للحكومة بعد الهجوم، وقال: ((كان يجب على الحوثيين أن يعرفوا الآن أننا سنطالب بثمن باهظ مقابل أي محاولة للمس بنا، ومن يريد التذكير فهو مدعو لزيارة ميناء الحديدة)).
صفارات الإنذار
وسقط صاروخ أطلقته عصابات الحوثي في منطقة مفتوحة بوسط إسرائيل، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مطارها الدولي، وألمحت إسرائيل إلى أنها سترد عسكريًا.
ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار جسيمة، لكن وسائل إعلام إسرائيلية بثت لقطات تظهر أشخاصًا يهرعون إلى الملاجئ في مطار بن جوريون الدولي، وقالت سلطة المطار إنها استأنفت عملياتها الطبيعية بعد ذلك بوقت قصير.
وشوهد حريق في منطقة ريفية بوسط إسرائيل، وعرضت وسائل إعلام محلية صورًا لما يبدو أنه شظية من صاروخ اعتراضي سقط على سلم متحرك في محطة قطار في مدينة موديعين بوسط البلاد.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قام بعدة محاولات لاعتراض الصاروخ باستخدام دفاعاته الجوية المتعددة المستويات لكنه لم يحدد بعد ما إذا كانت أي منها ناجحة.
وأضاف أن الصاروخ بدا وكأنه تحطم في الجو، وأن الحادث لا يزال قيد المراجعة، وقال الجيش إن صوت الانفجارات في المنطقة جاء من صواريخ اعتراضية.

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