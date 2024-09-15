العميد كريم
التاريخ
9/15/2024 11:49:39 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أكرم الاتحاد وفادة ضيفه ومنافسه التاريخي الوحدة، وتغلب عليه 1/7، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الجوهرة، في ختام الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، ليسجل انتصاره الثالث تواليا، سجل للعميد كريم بنزيما ((2، 46، 89))، وحسام عوار ((13))، وفابينهو ((45+4))، وفواز الصقور ((55))، وصالح الشهري ((87))، ولفرسان مكة يوسف الأمين ((31))، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط، وبقي الوحدة على 4 نقاط.
MENAFN15092024000089011017ID1108676479
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.