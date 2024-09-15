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العميد كريم

9/15/2024 11:49:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أكرم الاتحاد وفادة ضيفه ومنافسه التاريخي الوحدة، وتغلب عليه 1/7، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الجوهرة، في ختام الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، ليسجل انتصاره الثالث تواليا، سجل للعميد كريم بنزيما ((2، 46، 89))، وحسام عوار ((13))، وفابينهو ((45+4))، وفواز الصقور ((55))، وصالح الشهري ((87))، ولفرسان مكة يوسف الأمين ((31))، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط، وبقي الوحدة على 4 نقاط.

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