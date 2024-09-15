مستثمر من بنجلاديش يدرس التوسع بقطاع الأسمدة المصرى - جريدة البورصة

يخطط مستثمر من دولة بنجلاديش للتوسع فى قطاع الأسمدة المصرى من خلال إنشاء جديد أو الاستحواذ على حصة بشركات الأسمدة الحكومية المرتقب طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، إن أزمة الغاز الطبيعى فى بنجلاديش أجبرت عددا كبيرا من شركات الأسمدة على التوقف لفترات طويلة، ما دفع بعضها للبحث عن فرص بديلة خارج حدودها.

موضوعاتطرح مشروعات تطوير“كيما” و”الدلتا للأسمدة” و”النصر للأسمدة” للشراكة الحكومة تدرس طرح 21 مشروعًا بتكلفة 41.3 مليار جنيه للشراكة رئيس الوزراء يبحث مع وزير المالية السعودي عددًا من ملفات الشراكة

وأضافت المصادر، أن المستثمر تواصل مع إحدى شركات الاستشارات المالية والقانونية لمعرفة المزايا التى يمنحها قانون الاستثمار لشركات الأسمدة الجديدة، بالإضافة إلى تفاصيل طرح مصانع الأسمدة الحكومية على القطاع الخاص.

وأوضحت المصادر، أنه وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، فمن المقرر أن تتخارج الحكومة جزئيًا من بعض الشركات منها شركة النصر للأسمدة إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية.

وقالت المصادر، إن الملاءة المالية للمستثمر كبيرة ولن يقل حجم الاستثمارات المرتقب ضخها عن 50 مليون دولار كمرحلة أولى.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن أزمة الغاز الطبيعى فى بنجلاديش رفعت الطلب على الأسمدة المصرية مؤخرًا بالإضافة إلى اقتناص فرص فى الدول الأوروبية التى كانت تصدر لها بنجلاديش.

وأضاف أبو المكارم لـ”البورصة”، أن شركات أجنبية تتطلع إلى الاستثمار فى قطاع الأسمدة المصرى خلال الفترة الحالية، وهذا التوجه يعزز نمو حجم استثمارات صناعة الأسمدة وكذلك الصادرات.

وأوضح أن الدولة أنهت أكثر من 70% من المشكلات التى تواجه شركات الأسمدة بعد استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعى، ومن المتوقع أن تنتهى الأزمة مع نهاية العام الجارى وتستأنف المصانع عملها بكامل طاقتها.

وسجلت صادرات الأسمدة المصرية خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 1.5 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات دولار بنهاية العام، وفقًا لمحمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.