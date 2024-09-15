النقل النهرى تستعد لإنشاء رصيف لتداول الحبوب والغلال بـقنا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) “التموين”: البت فى عروض بناء صومعة“دندرة” خلال شهرين
تخطط هيئة النقل النهرى لتنفيذ مشروع إنشاء رصيف نهرى لتداول الحبوب والغلال بطول 250 مترا بميناء دندرة فى محافظة قنا باستثمارات تصل إلى 350 مليون جنيه.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن المشروع فى انتظار تصديق مجلس الوزراء عليه، وتم إسناده لإحدى الشركات الوطنية، كما تم تعيين مكتب الدكتور حمدى القمحاوى للإشراف على أعمال تنفيذ المشروع.
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وأضافت المصادر، أن هيئة النقل النهرى طرحت مناقصة محدودة منذ أيام خاطبت خلالها عددًا من المكاتب الاستشارية من بينها مركز بحوث النقل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لاختيار استشارى عام للإشراف على المشروع، وحددت الهيئة 22 سبتمبر الجارى موعدًا نهائيًا لتقديم العروض الفنية والمالية.
وأوضحت المصادر، أن المشروع يهدف للتكامل مع وزارة التموين لخدمة ونقل الحبوب والغلال من صوامع الصعيد عبر شبكة النقل النهرى والتى تعد إحدى الوسائل الأرخص فى التكلفة والأقل ضررًا على البيئة بين وسائل النقل.
ويتضمن المشروع القومى للصوامع 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها وإنشاؤها فى 17 محافظة، بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن.
وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة القابضة للصوامع قامت بطرح مناقصة لتنفيذ مشروع بناء صومعة للحبوب والغلال بسعة 90 ألف طن فى منطقة دندرة بمحافظة قنا، وجارى تقديم العروض الفنية والمالية من الشركات ومن المتوقع البت فيها خلال شهرين.
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