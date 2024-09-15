النقل النهرى تستعد لإنشاء رصيف لتداول الحبوب والغلال بـقنا - جريدة البورصة

تخطط هيئة النقل النهرى لتنفيذ مشروع إنشاء رصيف نهرى لتداول الحبوب والغلال بطول 250 مترا بميناء دندرة فى محافظة قنا باستثمارات تصل إلى 350 مليون جنيه.

وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن المشروع فى انتظار تصديق مجلس الوزراء عليه، وتم إسناده لإحدى الشركات الوطنية، كما تم تعيين مكتب الدكتور حمدى القمحاوى للإشراف على أعمال تنفيذ المشروع.

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وأضافت المصادر، أن هيئة النقل النهرى طرحت مناقصة محدودة منذ أيام خاطبت خلالها عددًا من المكاتب الاستشارية من بينها مركز بحوث النقل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لاختيار استشارى عام للإشراف على المشروع، وحددت الهيئة 22 سبتمبر الجارى موعدًا نهائيًا لتقديم العروض الفنية والمالية.

وأوضحت المصادر، أن المشروع يهدف للتكامل مع وزارة التموين لخدمة ونقل الحبوب والغلال من صوامع الصعيد عبر شبكة النقل النهرى والتى تعد إحدى الوسائل الأرخص فى التكلفة والأقل ضررًا على البيئة بين وسائل النقل.

ويتضمن المشروع القومى للصوامع 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها وإنشاؤها فى 17 محافظة، بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن.

وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة القابضة للصوامع قامت بطرح مناقصة لتنفيذ مشروع بناء صومعة للحبوب والغلال بسعة 90 ألف طن فى منطقة دندرة بمحافظة قنا، وجارى تقديم العروض الفنية والمالية من الشركات ومن المتوقع البت فيها خلال شهرين.