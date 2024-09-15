سجون بريطانيا ممتلئة..والحكومة تطلق الموقوفين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - من المقرر إطلاق سراح آلاف النزلاء في السجون البريطانية يوم الثلاثاء، في إطار تحركات حكومية لتخفيف الاكتظاظ، إذ أظهرت الإحصاءات أن عدد نزلاء السجون في إنجلترا وويلز بلغ أعلى مستوياته في أوروبا الغربية.
وقال وزير الأعمال جوناثان رينولدز لشبكة "سكاي نيوز" إن إطلاق 1700 سجين كان "قراراً صعباً"، وأكد أن مرتكبي جرائم الإرهاب، وتهديد الأمن، والاغتصاب، لن يفرج عنهم.
وقال كبير مفتشي المراقبة مارتن جونز لـ "بي بي سي" إن الضغوط على السجون "شديدة"، وأضاف "السجون تقترب تماماً من طاقتها الاستيعابية بنسبة 100%، هناك 100 مكان شاغر"
وقال جونز: "من المؤكد أن البعض سيعود إلى ارتكاب الجرائم"، مسلطاً الضوء على أن حوالي ثلث المفرج عنهم من السجن كل عام يرتكبون جرائم في غضون عام.
وتضخم عدد نزلاء السجون في الأشهر الأخيرة بسبب عدد المدانين بالمشاركة في أعمال شغب مناهضة للهجرة في جميع أنحاء إنجلترا حسب وسائل إعلام أجنبية.
MENAFN15092024000151011027ID1108676404
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.