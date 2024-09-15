سجون بريطانيا ممتلئة..والحكومة تطلق الموقوفين

MENAFN - Khaberni) خبرني - من المقرر إطلاق سراح آلاف النزلاء في السجون البريطانية يوم الثلاثاء، في إطار تحركات حكومية لتخفيف الاكتظاظ، إذ أظهرت الإحصاءات أن عدد نزلاء السجون في إنجلترا وويلز بلغ أعلى مستوياته في أوروبا الغربية.

وقال الأعمال جوناثان رينولدز لشبكة "سكاي نيوز" إن إطلاق 1700 سجين كان "قراراً صعباً"، وأكد أن مرتكبي جرائم الإرهاب، وتهديد الأمن، والاغتصاب، لن يفرج عنهم.

وقال كبير مفتشي المراقبة مارتن جونز لـ "بي بي سي" إن الضغوط على السجون "شديدة"، وأضاف "السجون تقترب تماماً من طاقتها الاستيعابية بنسبة 100%، هناك 100 مكان شاغر"

وقال جونز: "من المؤكد أن البعض سيعود إلى ارتكاب الجرائم"، مسلطاً الضوء على أن حوالي ثلث المفرج عنهم من السجن كل عام يرتكبون جرائم في غضون عام.

وتضخم عدد نزلاء السجون في الأشهر الأخيرة بسبب عدد المدانين بالمشاركة في أعمال شغب مناهضة للهجرة في جميع أنحاء إنجلترا حسب وسائل إعلام أجنبية.