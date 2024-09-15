أسوأ 10 أخطاء في النوم

MENAFN - Khaberni) خبرني- يمضي الإنسان ثلث حياته نائما، ومع ذلك لا نزال نواجه باستمرار تحديات في تحقيق نوم صحي ومشبع!

وفقا للأكاديمية الأميركية لطب النوم وجمعية أبحاث النوم فعلى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما أن ينالوا قسطا من النوم يتراوح ما بين

7 -9 ساعات كل ليلة لتعزيز الصحة المثالية.

أظهرت استطلاعات أجرتها المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" (CDC) على الأميركيين أن واحدا من كل 3 أشخاص ينام أقل من 7 إلى 9 ساعات في الليلة. وفي استطلاع آخر في بريطانيا، تبين أن 18% من الناس ينامون أقل من 6 ساعات يوميا، وهو عدد ساعات غير كاف وغير صحي.

وهذا النقص في النوم له عواقب صحية خطيرة حيث إن

قلة النوم مرتبطة بانخفاض القدرة على التركيز، وضعف الذاكرة، والشعور بالاكتئاب والتهيج، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية والاضطراب النفسي المتكرر.

قد يكون من الصعب التحكم في عدد ساعات النوم وجودة النوم أحيانا، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في وظائف متعددة أو وظائف ليلية، ومع ذلك، توجد بعض العوامل التي يمكن التحكم بها.

في ما يلي، نعرض بعض الأخطاء الشائعة المتعلقة بالنوم وكيفية تجنبها:

1- عدم معرفة مقدار النوم الذي تحتاجه أجسامنا

يوصي الخبراء بالنوم ما بين 7 – 9 ساعات بشكل عام، لكن هذه الفترة تعتبر وصية عامة حيث قد تتباين حاجة الناس للنوم وفقا لعدة عوامل مختلفة.

للتحقق مما إذا كنت تنام بما يكفي، راقب مزاجك وأداءك خلال النهار، هل تشعر بالتوتر أو الانزعاج بسرعة؟ هل تجد صعوبة في التركيز على المهام؟ هل تكافح للبقاء مستيقظا؟ إذا كانت الإجابة نعم، فقد تكون بحاجة إلى زيادة عدد ساعات نومك.

2- الأكل أكثر أو أقل من اللازم قبل النوم

تناول وجبة كبيرة قبل النوم بفترة قصيرة قد يسبب الشعور بعدم الراحة وعسر الهضم وحرقة المعدة، مما يؤثر سلبا على القدرة على النوم والاستمرار فيه بشكل صحي، وبالمثل، فإن تناول كميات ضئيلة من الطعام يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالجوع قبل النوم، مما يتسبب أيضا في اضطراب النوم.

يميل الجسم إلى تنظيم الجوع وفق دورات يومية مشابهة لدورات النوم، يمكننا التحكم في الشعور بالجوع عن طريق تناول 3 وجبات يوميا في أوقات منتظمة تقريبا، مما يساعد أيضا على تحسين جودة النوم.

3- السهر على الشاشات قبل النوم

من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الكثيرون قبل النوم هو التحديق في شاشة الهاتف أو الأجهزة الأخرى، حيث إن الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون يمكن أن يزيد من اليقظة، مما يؤدي إلى تأخير النوم والتسبب في الأرق.

على الرغم من الجدل حول تأثير الضوء الأزرق على النوم، فإن المشكلة لا تقتصر على الضوء فقط، فالمحتوى الذي نستهلكه عبر الشاشات -مثل متابعة أحداث المشاهير مثلا- قد يحفز الدماغ بشكل مفرط، مما يجعل النوم أكثر صعوبة.

4- عدم أخذ قسط من الراحة قبل النوم

غالبا لا يمنح الناس أنفسهم وقتا كافيا للاسترخاء قبل النوم، بعد يوم طويل من العمل أو التفاعل الاجتماعي، يتوجهون مباشرة إلى السرير دون فترة استرخاء، كما لو أن الدماغ يشبه جهاز التلفزيون الذي يمكن إيقافه ببساطة بشكل مباشر.

من المفيد تخصيص روتين مريح في نهاية اليوم، خذ وقتا قصيرا للاسترخاء وقم بشيء غير منتج قبل الذهاب إلى النوم، يمكنك تدوين الأمور التي تحتاج إلى تذكرها لليوم التالي، مما يساعد أيضا على تقليل التفكير المفرط قبل النوم.

5- القيلولة الطويلة

تعد القيلولة وسيلة ممتازة لاستعادة الطاقة خلال النهار، ولكن بشرط أن تكون قصيرة، فالقيلولة الطويلة قد تؤثر على كمية النوم التي يحتاجها الجسم في الليل، مما يفسد روتين نومك المعتاد،

لذلك، تعتبر القيلولة لمدة ربع إلى نصف ساعة الخيار الأمثل.

6- قضاء الكثير من الوقت مستيقظا في السرير

يوصى بتجنب استخدام السرير لأي غرض آخر غير النوم، لأن قضاء وقت طويل في السرير دون نوم قد يجعل الجسم يعتاد على ذلك، مما قد يؤدي إلى الأرق.

حتى إذا استيقظت في منتصف الليل وكان من الصعب عليك العودة إلى النوم، فمن الأفضل أن تنهض من السرير وتقوم بشيء مريح وغير محفز حتى تشعر بالاستعداد للنوم مرة أخرى، مما يسهل العودة إلى النوم.

7- عدم الحصول على قسط كاف من النوم خلال الأسبوع

غالبا ما نعتقد أنه يمكن تعويض نقص النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن الأمور لا تسير بهذه الطريقة، عندما تحصل بانتظام على نوم غير كاف أو متقطع، تتراكم لديك ديون النوم. رغم أن القيلولة القصيرة أو النوم الإضافي في العطلات قد يساعدان، فإنهما لن يعوضا بالكامل عن النقص الذي حدث.

تذكر دراسة نشرت عام 2022 في مجلة Trends in Neuroscience أنه بعد أسبوع أو أسبوعين من الحصول على أقل من 7 ساعات نوم، يحتاج الجسم عادة إلى ليلة أو ليلتين من النوم الجيد للتعافي من النعاس وسوء المزاج الناتج عن ذلك، بينما تتطلب استعادة اليقظة الكاملة والتركيز فترة أطول.

8- جدول نوم غير متناسق

كلما كانت أوقات النوم والاستيقاظ غير منتظمة وغير متناسقة، زادت صعوبة تكيف الجسم معها، لذلك، الاستيقاظ في وقت ثابت كل صباح، حتى خلال العطلات، يعد مثاليا لتنظيم النوم بشكل أفضل.

9- شرب الكثير من الكافيين

نظرا لتأثيرات الكافيين طويلة المدى، توصي الأكاديمية الأميركية لطب النوم بعدم تناوله قبل 6 ساعات على الأقل من موعد النوم. لذا، إذا ذهبت للنوم في الساعة 10:00 مساء، فيجب أن تتناول آخر جرعة من الكافيين في موعد لا يتجاوز الساعة 4:00 مساء.

10- القلق بشأن النوم

إذا بدت هذه النصائح مرهقة، فلا تدع ذلك يقلقك، لأن القلق بشأنها قبل النوم يعد من أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها. إذا قضيت يومك في القلق بشأن جودة نومك، فمن المرجح أن يؤثر ذلك سلبا على نومك. لذا، حاول الاسترخاء ولا تفرط في التفكير في الأمر.