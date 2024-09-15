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7291 مواطناً تزوجوا من جنسيات غير أردنية العام الماضي

9/15/2024 9:22:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اظهر التقرير الاحصائي السنوي لعام 2023 الصادر عن دائرة قاضي القضاة، ان إجمالي عقود زواج الاردنيين والاردنيات من جنسيات غير اردنية بلغ 7291 عقدا.

وبين التقرير ان عدد عقود زواج الأردنيات من الجنسيات العربية خلال عام 2023 والمسجلة لدى المحاكم الشرعية في محافظات المملكة بلغ 3010 عقدا، فيما بلغ إجمالي عقود زواج الأردنيين من الجنسيات العربية 2962 عقدا.

وأشار التقرير الى أن إجمالي عقود زواج الأردنيات من الجنسيات الأجنبية بلغ 599 عقداً وإجمالي عقود زواج الأردنيين من الجنسيات الأجنبية بلغ 720 عقداً.

وفي ما يتعلق بالأردنيات المتزوجات من جنسيات عربية تصدرت القائمة الجنسية الفلسطينية بـ(1652 عقدا)، تلتها الجنسية السورية بـ(405عقدا) وجاءت الجنسية المصرية بالمرتبة الثالثة بـ(335عقداً).

كما تصدرت الجنسية الفلسطينية القائمة المتعلقة بالأردنيين المتزوجين من جنسيات عربية بـ (1459 عقدا) وجاءت الجنسية السورية ثانية بـ (914 عقدا)، في حين حلت الجنسية المصرية بالمرتبة الثالثة بـ(220عقدا).

واظهرت القائمة المتعلقة بالأردنيين المتزوجين من جنسيات أجنبية تصدر الجنسية الأمريكية بـ(202عقد)، تلاها الجنسية الألمانية بـ (52عقدا)، وحلت الجنسية الاوكرانية ثالثا بـ (51عقدا).

وتصدرت الجنسية الامريكية قائمة زواج الأردنيات من الجنسيات الأجنبية بـ (192عقدا) تلتها الجنسية الألمانية بـ(61عقدا) وحلت الجنسية البريطانية ثالثا بـ(47عقدا).

وبين التقرير ان اجمالي عقود الزواج التي وثقت في جميع محافظات المملكة العام الماضي بلغت 59772 عقدا.

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