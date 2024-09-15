7291 مواطناً تزوجوا من جنسيات غير أردنية العام الماضي

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- Khaberni) خبرني - اظهر التقرير الاحصائي السنوي لعام 2023 الصادر عن دائرة قاضي القضاة، ان إجمالي عقود زواج الاردنيين والاردنيات من جنسيات غير اردنية بلغ 7291 عقدا.
وبين التقرير ان عدد عقود زواج الأردنيات من الجنسيات العربية خلال عام 2023 والمسجلة لدى المحاكم الشرعية في محافظات المملكة بلغ 3010 عقدا، فيما بلغ إجمالي عقود زواج الأردنيين من الجنسيات العربية 2962 عقدا.
وأشار التقرير الى أن إجمالي عقود زواج الأردنيات من الجنسيات الأجنبية بلغ 599 عقداً وإجمالي عقود زواج الأردنيين من الجنسيات الأجنبية بلغ 720 عقداً.
وفي ما يتعلق بالأردنيات المتزوجات من جنسيات عربية تصدرت القائمة الجنسية الفلسطينية بـ(1652 عقدا)، تلتها الجنسية السورية بـ(405عقدا) وجاءت الجنسية المصرية بالمرتبة الثالثة بـ(335عقداً).
كما تصدرت الجنسية الفلسطينية القائمة المتعلقة بالأردنيين المتزوجين من جنسيات عربية بـ (1459 عقدا) وجاءت الجنسية السورية ثانية بـ (914 عقدا)، في حين حلت الجنسية المصرية بالمرتبة الثالثة بـ(220عقدا).
واظهرت القائمة المتعلقة بالأردنيين المتزوجين من جنسيات أجنبية تصدر الجنسية الأمريكية بـ(202عقد)، تلاها الجنسية الألمانية بـ (52عقدا)، وحلت الجنسية الاوكرانية ثالثا بـ (51عقدا).
وتصدرت الجنسية الامريكية قائمة زواج الأردنيات من الجنسيات الأجنبية بـ (192عقدا) تلتها الجنسية الألمانية بـ(61عقدا) وحلت الجنسية البريطانية ثالثا بـ(47عقدا).
وبين التقرير ان اجمالي عقود الزواج التي وثقت في جميع محافظات المملكة العام الماضي بلغت 59772 عقدا.
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