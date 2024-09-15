التحقيق مع 50 شخصاً بسبب المشاجرات واطلاق النار خلال الانتخابات

MENAFN - Khaberni) خبرني - تنظر النيابة العامة في أكثر من 50 قضية تتعلق بالمشاجرات وإطلاق العيارات النارية التي وقعت أثناء وبعد صدور نتائج الانتخابات النيابية وملاحقة كل من ظهر من خلال مواقع او بالشكاوى المقدمة ايضا قضائيا.

وفي سياق متصل، فان النائب الذي تم توجيه تهمة جناية الرشوة هو من محافظة البلقاء ولم تكن التهمة جناية، بل جنحة نظرا لصلاحيات محكمة جزاء عمان، بحسب الرأي.

ويحق للمتهم استئناف الحكم خلال عشرة أيام من صدور الحكم وفي حال أيد الاستئناف الحكم فانه لن يكون إمام النائب المتهم إلا الحصول على الموافقة على إذن تمييز خطي وفي حال أصبح الحكم قطعيا فإن المحكمة ستخاطب الهيئة المستقلة للانتخاب وحينها يتم اسقاط النيابة عنه ومعها الحصانة القضائية.

ومن خلال القانون الجديد للانتخابات فانه قد تم تغليظ العقوبات وتسريع إجراءات التقاضي، حيث كانت تتعالى الأصوات بالتحذير ونشر الوعي ضد جريمة الرشوة الانتخابية.

من جهة اخرى، مثل أمين عام حزب منحل امام محكمة الجنايات الصغرى للنظر في عدد من الشكاوى المتعلقة بالاشتراك في الحزب قدمها عدد من الاشخاص يدعون، بأن أسماءهم مسجلة بالحزب دون علمهم.

وتقدم المشتكون للنيابة العامة بشكوى حيث نسب المدعي العام تهمة التزوير المعنوي لأمين عام الحزب المنحل.

وبعد انتهاء الجلسة قرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى الرابع والعشرين من الشهر الحالي إلى حين الاستماع لبقية الشهود الآخرين.



