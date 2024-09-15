الاحتياطي الفدرالي يعتزم خفض معدلات الفائدة لأول مرة منذ 2020

يعتزم الاحتياطي الفدرالي خفض معدلات الفائدة لأول مرة منذ 2020، خلال اجتماع يعقده الثلاثاء والأربعاء، منهياً بذلك فترة من التضخم الحاد، شهدتها الولايات المتحدة في السنوات الثلاث الأخيرة.

وعلقت خبيرة الاقتصاد في مكتب أوكسفورد إيكونوميكس للدراسات، نانسي فاندن هاوتن، أن «خفض معدلات فائدة الاحتياطي الفدرالي المنتظر بترقب شديد سيحصل أخيراً».

ولم يخفِ الاحتياطي الفدرالي نواياه، إذ أعلن رئيسه جيروم باول في نهاية أغسطس أن «الوقت حان».

وسيكون هذا أول خفض لمعدلات الفائدة منذ 2020 والانعكاسات الحادة لأزمة كوفيد على الاقتصاد الأمريكي، ما أرغم الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة إلى الصفر لدعم النشاط الاقتصادي،

لكن بعد عامين وإزاء الارتفاع الحاد في نسبة التضخم اضطر إلى معاودة رفعها تدريجاً لاحتواء النشاط الاقتصادي المفرط، ما جعل هذه المعدلات تراوح منذ يوليو 2023 بين 5,25 و5,50 %، أعلى مستوياتها منذ عقدين، غير أن هذا المستوى المرتفع يؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض، وفي حال الإبقاء عليه لفترة طويلة فقد يتسبب بزيادة البطالة، وصولاً إلى إثارة انكماش اقتصادي.

وقالت أليشيا موديستينو، أستاذة الاقتصاد في جامعة نورثيسترن يونيفرسيتي في بوسطن لوكالة «فرانس برس»: إن «المسألة لم تعد تكمن في معرفة ما إذا كانوا سيخفضون المعدلات أم لا، بل باتت تتعلق بنسبة الخفض».

ربع نقطة أم نصف نقطة؟

هل يعمد مسؤولو الاحتياطي الفدرالي إلى خفض معتدل بربع نقطة مئوية، أم يذهبون مباشرة إلى خفض بنصف نقطة؟

وتتقارب توقعات عملاء السوق، غير أنها تميل بشكل طفيف إلى ربع نقطة مئوية، بحسب مجموعة «سي إم إيه غروب».

وأوضحت نانسي فاندن هاوتن أن «سوق العمل يهدأ من دون أن ينهار، والمستهلك يبقى صامداً والتضخم يتباطأ، لكن الوقت ما زال مبكراً على الأرجح لإعلان إنجاز المهمة».

وأشارت إلى أن «الاحتياطي الفدرالي بات أكثر اهتماماً بسوق العمل، لكن التضخم يبقى عالياً»، لافتة إلى أن البيانات الصادرة مؤخراً «كانت مخيبة للأمل بعض الشيء، وتظهر أن التضخم ما زال يتطلب وقتاً قبل أن يتراجع إلى هدف 2%»، الذي يعتبر مواتياً للاقتصاد.

أما التضخم الذي ينعكس سلباً منذ 2021 على القدرة الشرائية للأسر الأمريكية فينخفض تدريجاً، وبقي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في يوليو مستقراً عند نسبة 2,5 % بوتيرة سنوية، فيما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (بدون الطاقة والغذاء) بوتيرة شهرية، وأكد البيت الأبيض الأربعاء أن البلاد تطوي «صفحة التضخم».

«لم نصل إلى عتبة الخطورة بعد»

تتوقع أليشيا موديستينو أيضاً «انخفاضاً طفيفاً» فقط، لأنه «في الجانب الآخر من المشهد بالطبع هناك البطالة» مع «توجه إلى التباطؤ»، لكنها أضافت «لم نصل بعد إلى مرحلة الخطورة»، وبالتالي «لا شيء يبرر تغييراً كبيراً في معدلات الفائدة الآن».

كما ذكر غريغوري داكو، رئيس قسم الاقتصاد في شركة إرنست أند يونغ، الذي توقع أيضاً زيادة بربع نقطة أن «تخفيضاً أكبر سيكون بمثابة إقرار ضمني بأن الاحتياطي الفدرالي ارتكب خطأ بعدم تليين سياسته في يوليو».

وبعدما افتتح هذا التوجه في يونيو عمد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، إلى خفض معدلات فائدته مجدداً بربع نقطة مئوية.

وسيعلن مسؤولو الاحتياطي الفدرالي خلال اجتماعهم، الثلاثاء والأربعاء، إلى أي مدى يمكن أن يخفضوا معدلات الفائدة، كما سيحدثون توقعاتهم على صعيد التضخم والناتج المحلي الإجمالي والبطالة.

وسيكون هذا آخر اجتماع للبنك المركزي الأمريكي قبل الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر، والتي تتواجه فيها نائبة الرئيس الديمقراطية، كامالا هاريس مع الرئيس السابق الجمهوري، دونالد ترامب.