مشاركة ناجحة لـ«حرة مطار الشارقة» في معرض بانكوك للأحجار الكريمة

اختتمت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مشاركة ناجحة في فعاليات الدورة الـ70 من بانكوك الدولي للأحجار الكريمة والمجوهرات، الذي عقد في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1100 عارض مثلوا أكثر من 110 دول.

واستعرض وفد الهيئة خلال اللقاءات التي عقدها مع المشاركين بالمعرض المزايا التي يقدمها مجمع الذهب والألماس والسلع التابع للهيئة للمستثمرين وتجار الأحجار الكريمة الذين يتطلعون لتعزيز حضورهم في الأسواق الواعدة والتوسع إلى الأسواق العالمية، كما استعرض الوفد الفرص الاستثمارية المتميزة التي تمتلكها الشارقة بقطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات.

وأكد سعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن المشاركة تأتي ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية وجهودها المستمرة لاستقطاب مختلف أنواع الشركات العالمية لتأسيس أعمالها في الإمارة، لا سيما بقطاع الذهب والمجوهرات.