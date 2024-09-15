90 % من الشاحنات والحافلات كهربائية بحلول 2040

تحل الشاحنات الكهربائية محل التي تعمل بالديزل في ألمانيا لتصل إلى 90 % بحلول عام 2040، بحسب دراسة ((برايس ووترهاوس كوبرز)).

حيث يشير التحليل إلى أنه بحلول عام 2030 ستعمل 20 % من الشاحنات والحافلات في جميع أنحاء العالم بالكهرباء، وقد يرتفع هذا الرقم إلى 90 % بحلول عام 2040.

وتتوقع الدراسة أن تصل مبيعات الشاحنات الكهربائية العالمية إلى 2.7 مليون سنوياً بحلول عام 2040.