Monday, 16 September 2024 03:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


90 % من الشاحنات والحافلات كهربائية بحلول 2040

9/15/2024 7:25:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحل الشاحنات الكهربائية محل التي تعمل بالديزل في ألمانيا لتصل إلى 90 % بحلول عام 2040، بحسب دراسة ((برايس ووترهاوس كوبرز)).

حيث يشير التحليل إلى أنه بحلول عام 2030 ستعمل 20 % من الشاحنات والحافلات في جميع أنحاء العالم بالكهرباء، وقد يرتفع هذا الرقم إلى 90 % بحلول عام 2040.

وتتوقع الدراسة أن تصل مبيعات الشاحنات الكهربائية العالمية إلى 2.7 مليون سنوياً بحلول عام 2040.

MENAFN15092024000110011019ID1108676339

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث