90 % من الشاحنات والحافلات كهربائية بحلول 2040

(MENAFN
- Al-Bayan)
تحل الشاحنات الكهربائية محل التي تعمل بالديزل في ألمانيا لتصل إلى 90 % بحلول عام 2040، بحسب دراسة ((برايس ووترهاوس كوبرز)).
حيث يشير التحليل إلى أنه بحلول عام 2030 ستعمل 20 % من الشاحنات والحافلات في جميع أنحاء العالم بالكهرباء، وقد يرتفع هذا الرقم إلى 90 % بحلول عام 2040.
وتتوقع الدراسة أن تصل مبيعات الشاحنات الكهربائية العالمية إلى 2.7 مليون سنوياً بحلول عام 2040.
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