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الموعد النهائي لطلبات المشاركة بـ «جوائز أبوظبي البحرية» غداً

9/15/2024 7:25:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أن غداً هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات للنسخة الثانية من جوائز أبوظبي البحرية (نسخة المراسي) التي تشهد إقبالاً كبيراً.

وتُعنى جوائز أبوظبي البحرية بتكريم مرافق المراسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا الأكثر تميزاً في مقاييس رئيسية، مثل ((جائزة الأفضل في الاستدامة)) و((جائزة أفضل صاحب عمل)) و((جائزة الأفضل في الصحة والسلامة)) و((جائزة الأفضل في خدمة المتعاملين)) و((الأفضل في الابتكار)).

وتكرم ((جائزة المرسى المتميز)) المرفق الذي يحقق تميزاً شاملاً في القطاع البحري. وسيتم تكريم المتأهلين للتصفيات النهائية خلال حفل يقام في معرض أبوظبي الدولي للقوارب (ADIBS) في 23 نوفمبر المقبل.

وتهدف هذه الجوائز المرموقة إلى تعزيز مكانة المؤسسات البحرية الرائدة في المنطقة، وتحفيز المؤسسات والمرافق على التميز، وإرساء معيار دولي للنجاح في القطاع البحري. وتعزز هذه الجوائز المكانة المؤسسية للمتأهلين للنهائيات من خلال تسليط الضوء على التزامهم بالتميز في الأداء، والجودة في تعاملهم مع الموظفين والمتعاملين والمستثمرين والجهات المعنية. وتعمل أبوظبي البحرية، تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي، وبالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، على حماية مياه أبوظبي وتعزيز تطوير القطاع البحري في المدينة.

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