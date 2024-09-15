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ارتفاع مؤشرات السعودية وقطر مع توقع خفض الفائدة

9/15/2024 7:25:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أغلقت أغلب أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أبوابها، أمس، بمناسبة المولد النبوي الشريف، باستثناء السعودية وقطر. وارتفع المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وسهم مجموعة التيسير 0.2 بالمئة.

كما تقدم المؤشر القطري 0.6 بالمئة بقيادة مكاسب بلغت اثنين بالمئة لسهم مصرف الريان المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

توقع رفع الفائدة

وأغلقت بورصات الكويت والبحرين ومسقط ومصر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. هذا وارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مع توقع المستثمرين إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) على خفض كبير لأسعار الفائدة. وركزت الأسواق على تعليقات أحد صناع السياسة الأمريكيين السابقين الذي قال إن خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لا يزال خياراً متاحاً هذا الأسبوع.

وتعكس العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة الأمريكية احتمالاً بنسبة 47 بالمئة بخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ارتفاعاً من 28 بالمئة يوم الثلاثاء بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن الهامش سيكون ضئيلاً بين احتمالي الخفض بمقدار ربع ونصف نقطة مئوية.

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