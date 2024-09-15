احتيال العملات الرقمية.. مليارات في جيوب المجرمين

قفزت خسائر جرائم الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة بأكثر من 2100 % في أربع سنوات، لتبلغ 5.6 مليارات دولار العام الماضي، بحسب تقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه تلقى نحو 70 ألف شكوى من ضحايا الاحتيال المتعلق بالبيتكوين والإيثريوم والعملات الرقمية الأخرى. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الخسائر في 2023 بنسبة 45 % مقارنة بالعام السابق الذي سجلت فيه 3.8 مليارات دولار خسائر من عمليات الاحتيال ((المشفرة)) عالمياً.

وأشار إلى أنه في حين أن الشكاوى المتعلقة بالعملات المشفرة تمثل نحو 10 % فقط من إجمالي عدد شكاوى الاحتيال المالي، فإن الخسائر المرتبطة مثلت نحو 50 % من إجمالي الخسائر المتعلقة بعمليات الاحتيال، بحسب موقع ((تكسبوت)).

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى إن المحتالين يبنون علاقاتهم مع الضحايا على مدار أسابيع أو أشهر، وغالباً ما يقومون بإجراء أول اتصال على تطبيقات وسائل التواصل. وبمجرد اكتساب ثقتهم، يقنعونهم ((بالاستثمار)) باستخدام مواقع وتطبيقات تشفير مزيفة.

ولمزيد من الإقناع، يسمحون للضحايا بسحب مبالغ صغيرة في البداية لجعل الأمر يبدو شرعياً. لكن في النهاية، يتم سرقة استثمار الشخص بالكامل.

ووفقاً لمايكل نوردوال من مكتب التحقيقات الفيدرالي فإن ((الطبيعة اللا مركزية للعملات المشفرة، وسرعة المعاملات غير القابلة للعكس، والقدرة على نقل القيمة حول العالم تجعل العملات المشفرة وسيلة جذابة للمجرمين)).

ويبدو أن كبار السن يتعرضون للعدد الأكبر من عمليات الاحتيال بشكل خاص، فقد أبلغ الأشخاص الذين تجاوز عمرهم 60 عاماً عن خسائر بلغت 1.24 مليار دولار.