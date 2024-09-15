Monday, 16 September 2024 03:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


احتيال العملات الرقمية.. مليارات في جيوب المجرمين

9/15/2024 7:25:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قفزت خسائر جرائم الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة بأكثر من 2100 % في أربع سنوات، لتبلغ 5.6 مليارات دولار العام الماضي، بحسب تقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه تلقى نحو 70 ألف شكوى من ضحايا الاحتيال المتعلق بالبيتكوين والإيثريوم والعملات الرقمية الأخرى. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الخسائر في 2023 بنسبة 45 % مقارنة بالعام السابق الذي سجلت فيه 3.8 مليارات دولار خسائر من عمليات الاحتيال ((المشفرة)) عالمياً.

وأشار إلى أنه في حين أن الشكاوى المتعلقة بالعملات المشفرة تمثل نحو 10 % فقط من إجمالي عدد شكاوى الاحتيال المالي، فإن الخسائر المرتبطة مثلت نحو 50 % من إجمالي الخسائر المتعلقة بعمليات الاحتيال، بحسب موقع ((تكسبوت)).

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى إن المحتالين يبنون علاقاتهم مع الضحايا على مدار أسابيع أو أشهر، وغالباً ما يقومون بإجراء أول اتصال على تطبيقات وسائل التواصل. وبمجرد اكتساب ثقتهم، يقنعونهم ((بالاستثمار)) باستخدام مواقع وتطبيقات تشفير مزيفة.

ولمزيد من الإقناع، يسمحون للضحايا بسحب مبالغ صغيرة في البداية لجعل الأمر يبدو شرعياً. لكن في النهاية، يتم سرقة استثمار الشخص بالكامل.

ووفقاً لمايكل نوردوال من مكتب التحقيقات الفيدرالي فإن ((الطبيعة اللا مركزية للعملات المشفرة، وسرعة المعاملات غير القابلة للعكس، والقدرة على نقل القيمة حول العالم تجعل العملات المشفرة وسيلة جذابة للمجرمين)).

ويبدو أن كبار السن يتعرضون للعدد الأكبر من عمليات الاحتيال بشكل خاص، فقد أبلغ الأشخاص الذين تجاوز عمرهم 60 عاماً عن خسائر بلغت 1.24 مليار دولار.

MENAFN15092024000110011019ID1108676336

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث