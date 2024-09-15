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مَنْطِقْ الأعْرَافْ

9/15/2024 7:25:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بَعَدْ لَيْلَةْ الْفَرْقَى تِمُرّ اللِّيَالْ اسْهَافْ

وْ لا عَادْ يِنْفَعْ فِيْ لِيَالِيّ هَمَّالِيْ

خِذَتْ مِنِّيْ اللَّهْفِهْ عَلَى مَنْطِقْ الأعْرَافْ

شِفْ اسْبُوْع مَا افَكِّرْ وْ لا ادْرِيْ وِشْ التَّالِيْ

تِكِنّ النِّوَايَا وِالنِّوَايَا يَالَيْت تْشَافْ

عَلَى شَانْ لا جِيْتِكْ مَا اجِيْ لِكْ عَلَى فَالِيْ

تِفَنَّنْت بَالْقَابِكْ.. وْهَالْحِيْن (خَالِدْ) حَافّ..!

وَانَا خَايِفْ إنْك تْقُوْل بُكْرَهْ يِوَرَّى لِيْ

عَلَى مَتْنِيْ تْعَلَّقْ هِمُوْمٍ مَا هِيْ بِخْفَافْ

وْعَلَى عِنْقِكْ مْعَلِّقْ قِلادَتْك وَامَالِيْ

هذَا وَجْهِكْ مْن الزَّيْن وِالْمِلْح مَا يِنْعَافْ

لكِنْ وَجْهِكْ مْن الدَّمّ وِمْن الْحِيَا خَالِيْ..!

رِسَمْتِكْ عَلَى الرَّمْل وْمِسَحْتِكْ بِرِيْش وْقَافْ

لكِنْ كَيْف أبَمْسَحْ رَسْمِتِيْ فِيْك مِنْ بَالِيْ..؟!

وْكِتَبْتِكْ وَانَا مَا شِفْت مِنِّكْ سِوَى الإجْحَافْ

وْقَرَاكْ الْغِرِيْب وْشِفْت فِيْ عَيْنِهْ اجْلالِيْ

يَا بُوْ عَيْن رِيْمِيِّهْ يَا بُوْ خِصِرْ مَا يِنْشَافْ

يَا بُوْ مِبْسَمٍ حَالِيْ حِسَبْتِهْ لِيْ لْحَالِيْ

لَوْ انْ قَلْبِكْ الأسْوَدْ مِثِلْ قَلْبِيْ الشَفَّافْ

مَا شِفْت الْعَنَا مِنِّكْ وْ لا شِفْت غِرْبَالِيْ

وْبَعَدْ مَا أكَلْك الْخَوْف عَوَّدْت يَا خَوَّافْ

وَانَا اذْكِرْك لا مِنْ جِيْتِنِيْ جِيْت مِتْعَالِيْ

عَلَى مَرْحَلَةْ عِمْرِيْ مَا دَوَّرْت لِيْ مِضْيَافْ

عَنْ الضِّيْقِهْ تْبَهِّرْ غُوَارِيّ وِدْلالِيْ

أنَا مَا عَلَيّ خْلافْ وَادْرِيْ عَلَيْك خْلافْ

بَعَدْ سَارَتْ أقْدَامِكْ عَلَى دَرْب مِنْزَالِيْ

لا تَحْسِبْ سَلامِيْ لِكْ يَبِيْ يَرْجِّعْ اللَّى طَافْ

سَلامِيْ تَرَى تَسْلِيْم غَالِيْ عَلَى غَالِيْ

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