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سِنِيْن الْجِفَا

9/15/2024 7:25:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لِلْحِزْن دَرْبٍ يْعَدِّيْنِيْ عَلَى مِشْرَافه

كِلّ مَا قَامْ الْمِسَا يِطْرَحْ عَلَيّ أسْئِلْتِهْ

كَيْف أجَاوِبْ لا اجْتِمَعْ حِزْنِيْ بْكِلّ أطْرَافه

وَاقْنِعِهْ بِاجَابِتِيْ وَانَا عَلَى طَاوِلْتِهْ

إنْتِصَرْ يَاسِيْ وْمَارَسْ مِهْنِتِهْ وِاسْفَافه

وْصَفَّد أحْلامِيْ وْقَيَّدْ عَزْمِيْ بْسِلْسِلْتِهْ

يَا حَبِيْبِيْ وِالْفَرَحْ بَاقِيْ عَلَى اسْتِعْطَافه

وْضِحْكِكْ يْحَرِّرْ قِيُوْد أحْزَانٍ مْكَبِّلْتِهْ

الأمَلْ دَرْبٍ مَا اخَافه لَيْن صِرْت آخَافه

خَايِفٍ مَا الْقَاكْ بَاخِرْتِهْ لْيَا وَاصَلْتِهْ

وَاحِدٍ خَلَّى الْوِجِيْه الضَّاحِكَاتْ خْلافه

سَاهِجْ دْرُوْبه عَلَيْك وْشَاعِبٍ رَاحِلْتِهْ

إنْتِظِرْه بْكِلّ لَيْلٍ لا الْتَحَفْ بِلْحَافه

وْكِلّ صِبْح تْهِبّ نِسْمَاتْ الصِّبَا بَاوَّلْتِهْ

مَمِّنٍ وَجْهِكْ عَنْ صْدُوْف الزِّمَنْ وِاجْحَافه

وِانْت مَا بَاقِيْ كَلامْ بْخَاطِرِكْ مَا قِلْتِهْ..!

وَاجَهِكْ بِعْتَابِكْ وْبِدْمُوْعِكْ الذَرَّافه

وِاعْتَرَفْ لِكْ وِالنِّهَايِهْ مَا شَرَحْ مِشْكِلْتِهْ..!

مِسْرِفٍ بِاحْسَاسِهْ اللّه يَاجِرِهْ بِاسْرَافه

وِيْتَحَفْوَى دَمْعِةٍ مِنْ بَعْدِكْ مْزَامِلْتِهْ

سَالَتْ بْخَدّ الْوَرَقْ وِاسْتَلْهِمَتْ فِيْ قَافه

صُوْرِةٍ يَرْسِمْ مَلامِحْهَا مِنْ مْخَيِّلْتِهْ

مَا يِدُوِّرْ فِيْ عِيُوْن الْمِنْصِفِيْن انْصَافه

دَامْ عَيْنِكْ مِنْصِفِهْ مَوْهِبْتِهْ وْصَاقِلْتِهْ

الْحَشَا بِيْدٍ طِيُوْرِكْ هَاجَرَتْ صِفْصَافه

وْوَادِيٍ مَا سَالْ وِسْنِيْن الْجِفَا مِمْحِلْتِهْ

عَاوَدِهْ مِنْ بَعْد هِجْرَانِكْ وْسَبْع إعْجَافه

غَيْمِةٍ لا ادْوَى رَعَدْهَا بِالْحَشَا سَيِّلْتِهْ

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