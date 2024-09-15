حَنِيْن الْجِهَاتْ

(MENAFN
- Al-Bayan)
عِقْب الْفَجِرْ مَرَّتْ هِبُوْب الذِّكْرِيَاتْ
صِبْح الْوَلَهْ يِشْبَهْ صِبَاحْ (الْقَاهِرِهْ)
زَحْمِهْ وْعَالَمْ تَمْشِيْ دْرُوْب الشِّتَاتْ
وْدَمْعِهْ عَلَى خَدّ الْوِسَايِدْ قَاهِرِهْ
رَغْم الْحَنِيْن اللَّى عَلَى كِلّ الْجِهَاتْ
تِلْقَى وِرُوْد الصَّبِرْ حَوْلِيْ زَاهِرِهْ
تْكَحِّلْ أجْفَانِيْ جِمِيْع الأُمْنِيَاتْ
تِزُوْرِنِيْ وِاللَّيْل عَيْنِهْ سَاهِرِهْ
لَيْت السَّعَادِهْ مَا تَهَابْ الْمِقْبِلاتْ
بِرْكَانْهَا لا ثَارْ.. تِصْبَحْ ظَاهِرِهْ
كَمْ لِلْخِطَاوِيْ بِالْمِبَادِيْ وِالثِّبَاتْ
مَا هَزَّهَا لِلشَّوْق ضِحْكِهْ مَاهِرِهْ
مَا لَوَّثْ شْعُوْر الأمَانِيْ مِغْرِيَاتْ
بَاقِيْ سِنِيْن الْحِبّ عَذْرَا طَاهِرِهْ
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