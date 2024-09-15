رُوَايَةْ عِشْق

مَا بِقَى لِلَّيْل فِيْ وَجْه الصِّبَاحْ مْرَايِهْ

لَيْه تِسْتَنْزِفْ خِفَايْ وْتِسْتِفِزّ حْرُوْفِيْ..؟!

يَا خِشَيْف الرِّيْم مَا لِكْ فِيْ الْبِسِيْطَهْ غَايِهْ

إسْكِنِيْ جِرْد الْمِشَاعِرْ وِارْتِعِيْ فِيْ جَوْفِيْ

الْبِسَاطْ الأحْمِدِيْ حِبّ وْغَلا وِرْعَايِهْ

وِالْوِفَا مَا يَسْكِنْ إلاَّ كِلّ قَلْبٍ يَوْفِيْ

مِنْ تَهَادَى قِرْبِكْ يْشُوْف الْغَرَامْ هْدَايِهْ

مَا يَبِيْ لِهْ فَتْوَةْ آئِمِّهْ وْعَالِمْ صُوْفِيْ

لِكْ عَلَيّ أدْرَى غَلاكْ مْن الْعِيُوْن دْرَايِهْ

مِثِلْ مَا ادْرَى الْكِلْمِهْ اللَّى مَا تِسِرّ ضْيُوْفِيْ

دِلِّنِيْ لا صِرْت فِيْ دَرْب الْمَحَبِّهْ تَايِهْ

وِاخْذِنِيْ مِنْ لَهْفَةْ الأشْوَاقْ يَا مَلْهُوْفِيْ

الْغَلا وِالْحِبّ مَا لِهْ فِيْ الْقِلُوْب نْهَايِهْ

وِالْجِفَا سَيْف الْغَرَامْ اللَّى يِفِجّ كْتُوْفِيْ

صَوِّبِيْنِيْ فِيْ سِهُوْم عْيُوْنِكْ الرَمَّايِهْ

وِاتْرِكِيْنِيْ فِيْ سِبِيْل الْحِبّ أبَرِّرْ خَوْفِيْ

عَاشِقٍ قِصَّةْ غَرَامِيْ فِيْ الصِّدُوْر رْوَايِهْ

بَيْن عَثْرَاتْ الْوِصَالْ وْبَيْن كِثْر حْسُوْفِيْ