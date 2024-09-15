«كوني أنتِ».. براعم الموهبة تتألق على المسرح

نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) عرض ((كوني أنتِ))، احتفاء بـ ((يوم الجليلة المسرحي))، ويهدف العرض إلى رفع مستوى الوعي لدى الأطفال حول التنمر، وما يتركه من آثار سلبية في النفس، وضرورة مواجهته من خلال التمسك بالسلوكيات الإيجابية والقيم المجتمعية، وهو ما ينسجم مع تطلعات الهيئة الهادفة إلى توفير بيئة آمنة، تسهم في تعزيز التفكير الإيجابي لدى الأطفال، وتنمية قدراتهم في كافة المجالات الثقافية.

وتدور أحداث العرض، الذي يحمل بصمات الكاتبة علياء اليماحي، حول الطفلة ((موزة))، التي تتعرض للتنمر في مدرستها، ما يحطم آمالها بتكوين شبكة من الأصدقاء، ما يضطرها إلى اللجوء للساحر، والتعامل مع الجنية لتحقيق أحلامها، إلا أنها تكتشف لاحقاً أن حل مشكلتها وتحقيق سعادتها، ينبع من داخلها، ومن خلال تعزيز ثقتها بنفسها.

ويمثل العرض المسرحي، الذي تولت إخراجه آلاء حماد، ثمرة التعاون بين ((دبي للثقافة))، ومؤسسة ربع قرن للمسرح وفنون العرض في الشارقة، والهادف إلى تعزيز الفنون الإبداعية لدى الصغار، حيث لعب بطولته 11 طفلاً من أعضاء برنامج ((المواهب))، الذي ينظمه مركز الجليلة لثقافة الطفل، بهدف استقطاب الناشئة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 8 – 14 عاماً، وتمكينهم من اكتشاف مواهبهم في مختلف مجالات الثقافة.

وفي هذا الإطار، أكدت ميثاء علي شهداد مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل بالإنابة، حرص ((دبي للثقافة)) على إعداد وتصميم برامج ومبادرات نوعية قادرة على تشكيل ثقافة ووعي الصغار، ودفعهم نحو مواصلة تطوير شغفهم في الفنون الأدائية.