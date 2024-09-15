تكريم الفائزين بـ «دوفيل الفرنسي للسينما الأمريكية»

كرم مهرجان دوفيل الفرنسي للسينما الأمريكية بدورته الخمسين، أول من أمس، الفائزين بجوائزه بمشاركة ناتالي بورتمان وكلود لولوش.

وقد منحت لجنة التحكيم برئاسة بونوا ماجيميل، المخرجين نامدي أسوموغا وأليساندرا لاكورازا ساموديو أبرز مكافآت المهرجان. بعد أسبوع من حضور مايكل دوغلاس لتسلّم جائزة شرفية في المهرجان الذي يقام سنوياً على سواحل منطقة نورماندي في شمال فرنسا، نالت بورتمان جائزة دوفيل للمواهب من إيزابيل أدجاني خلال الأمسية الأخيرة للمهرجان الذي اختتم رسمياً أمس.

وقالت بورتمان على السجادة الحمراء بعد ساعات من تدشين جناح باسمها في موقع المهرجان: ((أنا أمريكية أعيش في فرنسا والاحتفال بلقاء السينما الأمريكية والفرنسية أمر مذهل حقاً)).

وأشارت الممثلة المعروفة خصوصاً بأدوارها في أفلام ((ليون)) أو ((بلاك سوان)) وثلاثية ((ستار وورز))، إلى ((الاعتراف الفرنسي بالسينما الأمريكية والاعتراف الأمريكي بالسينما الفرنسية))، مضيفة ((أنا محظوظة جداً لأنني أعيش في كلا العالمين)). ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم ((ذي نايف)) للمخرج نامدي أسوموغا.

أما الجائزة الكبرى فذهبت إلى فيلم ((إن ذي سامرز)) للمخرجة أليساندرا لاكورازا ساموديو. وقال المخرج كلود لولوش الذي حضر مساء السبت لتقديم أحدث أفلامه الطويلة مع فريق العمل الذي يضم الممثلة إلسا زيلبرشتاين، إنه يشعر بالرهبة من المسرح، تماماً كالمبتدئين، لكنه سعيد باختتام هذا المهرجان بفيلم (فينالمان).