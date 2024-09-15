«فنون الورق السمرقندي» في ثالث أيام «البدر»

شهد اليوم الثالث من مهرجان ((البدر)) عدداً من الفعاليات المتنوعة، التي حضرها الزوار والمهتمون، منها ورشة قدمها الحرفي الأوزبكي ظريف مختاروف، حول فن صناعة الورق السمرقندي التاريخي.

واستمتع المشاركون برحلة في أعماق التاريخ، حيث تعلموا كيفية تحضير وإنتاج هذا النوع الفريد من الورق، الذي اشتهرت به مدينة سمرقند منذ قرون.

وقال الفنان مختاروف إن أوراق سمرقند كانت تستخدم على نطاق واسع في الشرق، لا سيما في كتابة المراسلات الرسمية بين الدول، وتوثيق المخطوطات النادرة.

نوع خاص

وتتميز أوراق سمرقند برقتها ونعومتها ولينها، مما جعلها مرغوبة على مر العصور، ويتم تصنيعها من لحاء نوع خاص من أشجار التوت المتوفرة بوفرة في مدينة سمرقند.

وتهدف هذه الورشة إلى الحفاظ على التراث الثقافي التاريخي لهذه المدينة العريقة، ونقل هذه المهارة الفنية إلى الأجيال القادمة من مختلف الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز الاهتمام بالصناعات الحرفية التقليدية، ودعم صناعها ومبدعيها. وجمعت الورشة نخبة من الفنانين والمهتمين، إضافة لطلبة الفنون الذين أبدوا حماساً كبيراً للمشاركة في هذا الحدث الثقافي الفريد.

كما أحيت فرقة أريج العمانية ثالث أمسيات المهرجان بعرض أدائي روحاني استقطب إعجاب الحضور من داخل الفجيرة وخارجها، حيث قدمت الفرقة للعام الثاني على التوالي مشاركة متميزة لفن المالد والإنشاد، الذي عبر عن المناسبة الدينية الشريفة بألحان المدائح النبوية المتميزة.