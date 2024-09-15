مسلسلات الأطفال في مصر.. مضامين ثرية تصطدم بعقبات الإنتاج

اختفت من معظم شاشاتنا شخصيات لطالما رافقتنا في طفولتنا، فكانت أكثر من مجرد رسوم متحركة، مثل ((بوجي وطمطم))، و((بكار))، التي تركت بصمة لا تمحى في ذاكرتنا.

ورغم أهمية تلك الشخصيات، اختفت مسلسلات الأطفال التي كانت تزخر بالإبداع والتنوع، فهل يعود السبب إلى تطور أذواق الأطفال، أم إلى تحديات تواجه صناعة الإنتاج؟

الناقدة الفنية دعاء حلمي تقول لـ((البيان)): إن مسلسلات الأطفال ستظل مثل اللغز، وحالياً تفتقر هذه النوعية في مصر لوجود كتاب يبدعون في كتابة أعمال للأطفال أو التاريخ، توجد أزمة شديدة في التعامل مع الأطفال.

وتؤكد أن البعض ما زال يتعامل مع الأطفال على أساس الحديث عن الجد والكتب ومثل هذه الأفكار القديمة، ولكن الأطفال في العصر الحالي من الصعب إرضائهم بأعمال كرتونية بمثل هذه الأفكار.

وتتابع: أطفال العصر الحديث يتابعون مسلسلات عالمية مثل الإنمي والمسلسلات الكورية وغيرها، ولديهم هواتف بها تحديثات بكل ما هو جديد، وبالتالي من الصعب إغرائهم بمسلسلات كرتونية تقليدية. وتلخص الناقدة أسباب تراجع إنتاج مسلسلات الأطفال في مصر في النقاط التالية: نقص الكتاب المبدعين، التركيز على الأفكار التقليدية، المنافسة العالمية، التكلفة الإنتاجية. وتضع الناقدة الفنية دعاء حلمي عدداً من الحلول في النقاط التالية: فهم عميق لعالم الطفل، الابتكار والإبداع، التكامل بين الترفيه والتثقيف، الدعم المؤسسي.

بدوره، يسلط الناقد الفني رامي المتولي الضوء على قلة المسلسلات المخصصة للأطفال بمصر، مبرزاً النقص في الكتاب المتخصصين في هذا المجال. ويشير إلى أن الإنتاج في هذا النوع من الأعمال أصبح نادراً في الآونة الأخيرة، رغم الجهود الحكومية لإنتاج محتوى تعليمي للأطفال مثل مسلسل ((يحيى وكنوز)) الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي.

المتولي يوضح أن غياب مسلسلات الأطفال يعود بشكل رئيسي إلى نقص الكتاب المتخصصين، الذين يتمتعون بقدرة فريدة على التعبير وبناء القصص بطريقة تلبي احتياجات الأطفال، بما في ذلك التفاصيل الدقيقة للشخصيات والرسومات.

ومع ذلك، يلاحظ المتولي بداية نشاط ملحوظ في هذا المجال بفضل اهتمام بعض الكتاب بالتخصص في أدب الأطفال، وهو ما يُعدّ خطوة إيجابية نحو تعزيز هذا النوع من المحتوى. ويقترح المتولي بعض الحلول لإنقاذ صناعة مسلسلات الأطفال ومنها: توفير برامج تدريبية، وإنشاء جوائز تشجيعية للكتاب المبدعين في مجال قصص الأطفال.