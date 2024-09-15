هيديكو كاتاوكا.. عدسة «نيوزويك اليابان»

من أبرز أعضاء لجنة التحكيم للدورة الثالثة عشرة، لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، والتي كانت تحت عنوان ((الاستدامة))، اليابانية المبدعة هيديكو كاتاوكا، وهي مصورة ومُحرّرة تصوير ومُعلِّمة في هذا المجال. بعد انضمامها إلى مجلة ((نيوزويك)) اليابان، كمصورة فوتوغرافية في عام 1991 - لتغطية الأخبار الوطنية والقضايا الاجتماعية، وصور قادة الأعمال والثقافة العالميين - تم تعيينها مديرة للتصوير في المجلة في عام 2001.

لتشرف على التصوير الفوتوغرافي، وتديره لكل من الإصدارات المطبوعة والرقمية للمجلة، بالإضافة إلى إصداراتها الخاصة. في عام 2004، أنشأت قسم ((قوة الصورة)) في المجلة، وهو مقال أسبوعي مصور، يلتقط مواضيع غير مُغطّاة من جميع أنحاء العالم. نُشر كتاب ((عشر سنوات من قوة الصورة))، مع قصص مصورة مُختارة من هذا القسم، في عام 2014.

تعمل ((هيديكو)) محاضرة في التصوير الصحافي والوثائقي في جامعة طوكيو للفنون التطبيقية منذ عام 2013، وتعمل عضواً في لجنة المراجعة الخارجية في متحف طوكيو للفنون الفوتوغرافية.

شاركت في مراجعة الأعمال الفنية، وعملت عضوة في لجنة تحكيم في مهرجانات ومسابقات التصوير الفوتوغرافي الدولية، حيث شاركت في portfolio reviews، وعملت عضو لجنة تحكيم في مسابقات مرموقة، بما في ذلك Visa Pour l›image، وجوائز Sony World Photography،Awards وFotoFest، والعديد من المهرجانات الأخرى، كما أنها رئيسة لجنة تحكيم مسابقة World Press Photo Asia لعام 2023. ((هيديكو)) أيضاً هي مؤسسة ومديرة شركة ((Miiraii Creative))، التي ساهمت في توسيع تأثيرها وانتشارها في صناعة التصوير العالمية.



فلاش

((هيديكو كاتاوكا)) وَضَعَت بصمات فريدة على صناعة التصوير في اليابان والعالم



جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

الدولية للتصوير الضوئي

