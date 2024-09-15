المرأة الإماراتية في الحكايات الشعبية.. سير إبداع ومكانة رفيعة

تؤدي المرأة الإماراتية دوراً محورياً في السرد القصصي والتاريخي الذي ينقل جزءاً كبيراً من حياة الأجداد والتراث الغني بالحكايات والبطولات، وتعد رمزاً للشجاعة والحكمة والقوة والصلابة في مواجهة تحديات الحياة، وهي الحافظة الأمينة للتقاليد والموروثات الثقافية. ومن خلال الحكايات الشعبية والروايات الشفهية نتعرف على مكانة المرأة الإماراتية من خلال شهادات كتاب وباحثين في التراث.

تحدث الكاتب محمد الحبسي لـ((البيان)) عن مكانة المرأة الإماراتية في السرديات والروايات الشفهية التي نقلتها الجدات في فترة الخمسينيات، وأوضح أن الإماراتية في هذه الروايات امرأة قوية وقادرة على تحمل المسؤولية في ظل غياب الرجل لفترات طويلة. وأشار إلى أن هذه السرديات أظهرت دور المرأة في إدارة المنزل وتربية الأبناء والحفاظ على اقتصاد الأسرة، سواء في بيئة البحر، أو الجبال، أو الصحراء.

وأكد الحبسي أهمية توثيق هذه الروايات، خاصة من قبل كبار السن الذين يحملون حكايات وقصصاً حقيقية عن النساء الإماراتيات. وأوضح أن توثيق هذه الحكايات سيساعد في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية والتعرف على أدوارها البطولية في الماضي، مؤكداً أن المرأة كانت، ولا تزال، ركيزة أساسية في المجتمع الإماراتي.

عادات وتقاليد

من جهته، قال الكاتب والباحث نجيب الشامسي: ((إن المرأة الإماراتية كانت وليدة بيئتها، حيث حددت البيئة التي نشأت فيها مصيرها وثقافتها والعادات والتقاليد التي يجب أن تلتزم بها)). وأوضح أن أدوار المرأة اختلفت تبعاً لمراحل حياتها من الطفولة إلى الشيخوخة، حيث كانت الفتاة، والزوجة، والأم، والجدة، كل منها تؤدي أدواراً محددة، كما بين الشامسي أن الفتاة الإماراتية قد تأثرت بشكل كبير بالنقلة السريعة التي شهدها المجتمع مع ظهور النفط، حيث أصبح من الصعب تمييز البيئة التي تنتمي إليها بعد أن حصلت على حق التعليم وانخرطت في بيئات العمل.

وأضاف: ((أدت المرأة الإماراتية دوراً حيوياً في المجتمع الاقتصادي قبل قيام الدولة في عام 1971، خاصة في ظل غياب الزوج لفترات طويلة بسبب رحلات الغوص أو السفر بقصد التجارة)).وأكد أن المرأة كانت تتولى مسؤوليات متعددة، تشمل تربية الأبناء ورعاية الأسرة، إلى جانب مشاركتها الفعالة في مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء في المجتمع البدوي، أو البحري، أو الجبلي، أو الريفي الزراعي. ولفت إلى أن المرأة تقدم جيلاً من الطاقات والقيادات، مؤكداً أنها أسهمت في دفع عجلة التنمية في الإمارات.

بدورها، أكدت الكاتبة والباحثة في التراث مريم سلطان المزروعي أن المرأة أدت دوراً كبيراً وبارزاً في الحكايات الشعبية، فقد حملت بعداً إنسانياً صادقاً، وكرست صفات المجتمع، وعكست أولوياته ودلالاته، وسعت للإصلاح ومساعدة الآخرين. وتابعت: إن الحكاية الشعبية شكل من أشكال التعبير ينتقل عن طريق النقل الشفاهي، حمل صوراً مختلفة للمرأة. وقد امتازت الحكايات الشعبية بسرد مشوق للأحداث، وسلطت الضوء على أفكار ومبادئ المرأة، وإسهامها في تهذيب وصقل العادات.

استقرار عائلي

وعن أدوار المرأة التي جسدتها في الرواية أو الحكاية الشعبية، أكدت أن المرأة امتازت بالذكاء في سرد أحداث القصة وتحريكها بما يناسب الواقع الذي تعيشه، كما كان لها نصيب البطولة سواء كانت الرئيسة أو الفرعية في الحكايات الشعبية، أبرزها في: دور الجدة التي تقوم بدور الآمر والناهي، وهي عماد الأسرة الرئيسة، بحكم خبرتها ومعرفتها، ودور الأم التي تقدم الحنان والحب لأبنائها والحماية كما في قصة ((سلامة وبناتها))، كذلك النصح لبناتها، كي لا تكون زوجة لا تمتلك الحكمة، والزوجة التي تصون زوجها عند غيابه، ودور البنت إما أن تكون فقيرة مظلومة أو غنية تقدم هدية للزوج البطل الذي ينقذ مملكة والدها، ودور الأخت في قصة ((علياء الهلالية)).

وأضافت: إن توثيق الحكاية الشعبية عملية مهمة، إذ يعد ذلك جزءاً من حفظ التراث الشعبي، كما أن التوثيق يعزز حضورها في الثقافة الشعبية، ويحفظها من الضياع، لذا لا بد من الإسراع في حفظها وتسجيلها قبل أن تندثر.