«أوبن إيه آي» تواجه اختبارات كبرى

اجتاحت شركة ((أوبن إيه آي)) عالم التكنولوجيا بإطلاقها ((شات جي بي تي))، وقلبت الأوضاع رأساً على عقب في أقل من عامين. ولكن على مدار الأشهر المقبلة، ستواجه الشركة بعضاً من الاختبارات الكبرى.

ستعزز الشراكة المرتقبة مع شركة ((آبل)) من انتشارها بشكل كبير، مما سيضعها أمام ملايين المستخدمين الذين ربما لم يتفاعلوا مع الذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل، كما رفعت قيمتها السوقية المتزايدة بسرعة مذهلة سقف التوقعات إلى مستويات غير مسبوقة، خصوصاً مع اهتمام مستثمرين مثل ((آبل)) و((إنفيديا)) بحسب شبكة سي إن بي سي.

وأثارت إعادة تنظيم كياناتها الهجينة غير الربحية والهادفة للربح انتقادات بسبب التخلي عن جذور الشركة الناشئة في بناء الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية، بعد إصدار معاينة لأحدث نموذج للذكاء الاصطناعي، والذي يحمل الاسم الرمزي Project Strawberry ولكن تم إطلاقه رسمياً باسم OpenAI o1. ويأتي إطلاق ((o1)) في وقت تسعى شركة ((أوبن إيه آي)) إلى جمع اكتتابات ترفع قيمتها إلى 150 مليار دولار.