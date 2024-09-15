مع الثورة التي تحيط بنا، وهي غير مسبوقة في تاريخ البشرية، وأقصد ثورة وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كانت المفتوحة أو المغلقة، يزداد التضليل المعلوماتي، سواء كان مقصوداً أو غير مقصود، وكثير منا مشتركون في نطاق التواصل المغفل مع أكثر من مجموعة، يلاحظ أن المعلومة تدور بين تلك المجاميع ويضاف عليها، حتى تصبح من ناحية حقيقة ثابتة، ومن ناحية أخرى، لا يستطيع أحد تحديها أو تكذيبها.

وسائل التواصل الحديثة أسلمت الناس إلى الكسل اللذيذ والمريح، فأنت لا تحتاج أن تبحث في كتب أو تسأل خبراء، تستطيع الحصول على المعلومة بضغطة زر في جهازك المحمول، وفي معظم الأوقات، تلك المعلومة إما ناقصة أو مضللة من الأساس، بل هناك من يزعجك بسخافاته الشخصية التافهة، ومن هم من مروجي الشعوذة أو شتم الآخرين!

نتج عن ذلك ما يمكن أن يسمى (ثقافة المواءمة)، فأي معلومة تناسب قناعاتي وتؤكد اعتقادي، سواء السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، أقوم بتعميمها على الآخرين، لأنها متوائمة مع ما أرغب.

النتيجة أننا نحصل على مجاميع من الناس ممحية قدرتهم على التفكير النقدي، فهم يتلقون وينشرون من جديد ما يصل إليهم دون تمحيص، وليس ذلك محصوراً على العامة، وقد انتشر في الخاصة، أي الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين، ومن يفتي بالفقه، والذي من المفروض أنهم حصلوا على تدريب معقول في التفكير النقدي. من هنا يشيع في المجتمع ما يسمى (التسمم المعلوماتي)، وهو تسمم خطير يسري في جسم المجتمع، فيصدق كثيرون ما بثه غيرهم من خرافة وتحريف للحقائق.

الإشكالية التي يواجهها البعض، أن أي تفكير نقدي لما يقال ويقبل في التيار العام، يقابل بمقاومة، وقد يصاحب تلك المقاومة تكفير أو تخوين أو تحقير، لأن الخدر اللذيذ الذي وصلت إليه الجماعة، لا تريد أحداً أن يوقظها منه.

المثال الذي يمكن أن يضرب، هو ما نشاهد اليوم في الصراع الدائر في الشرق الأوسط، فكلما حاولت مؤسسة أو شخص بسط الحقائق، بأن هناك إشكالية في نوع الصراع وأدواته ومناصريه، سرعان ما يوصف ذلك الشخص أو المؤسسة بأنها (عدوة الأمة)، وأوصاف أكثر شدة وحمقاً.

لقد أصبح التسمم المعلوماتي جزءاً لا يتجزأ من الوعي العام، والذي قاد إلى تصورات شبه نهائية، وهي في حقيقتها أوهام، ويزيد الذكاء الاصطناعي خطورة، ما يبث، لأنه يمكن أن يقنعك بما لا تستطيع أن ترده.

لقد أزاحت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم القراءة الجادة، والبحث العلمي الذي من أصوله البحث عن الفكرة وما يناقضها، للوصول إلى الحقيقة النسبية، فلا توجد حقيقة ثابتة، حتى في علوم الطب، التجربة البشرية واضحة في هذا المجال، فتشخيص طبيب لمرض، قد يناقضه تشخيص طبيب آخر، لأن ذلك معتمد على الخبرة والتجربة معاً.

يعتمد كثيرون اليوم في تشكيل قناعتهم على الفكرة الأقرب لتحقيق الرغبة الراسخة عندهم، وتسهم الكثير من المؤسسات في ترسيخ تلك القناعات المبنية أساس على الجهل، ولا يبقى ضرر ذلك التوجه على الأفراد، رغم خطورته، بل في الكثير من الأوقات يسري الضرر على الشعوب، عندما تتكون لدى قادتها قاعدة معلوماتية وهمية ومسممة، فيدخلوا في صراع وحروب يفنى فيها الأخضر واليابس.

يرى البعض أن هذا التسمم المعلوماتي، يجب أن يقاوم بتشريعات قمعية، وسياسيات منع، وهي نظرة قصيرة لما يحدث حولنا، الحل الأنجح، هو تدريب الناس، وخاصة الطلاب في المدارس، على منهج التفكير النقدي، واستخدام أدواته التي أصبحت معروفة في قياس كل ما يصل إلى أعيننا وآذاننا من معلومات، المؤسف أن في تاريخنا الثقافي السابق، منهج تفكير شبه متكامل في التفكير النقدي، صحيح أن من جهر به وجد عنتاً من مجتمعه، ولكن الصحيح أنه ترك لنا قواعد لتطبيق ذلك المنهج، دونه سوف يسود التسمم المعلوماتي، وينتشر في جسم الأمة، وتساعد عليه اليوم عدد من وسائل الاتصال، والتي يرحب بها لدى كثيرين، لأنها تشيع ذلك الخدر اللذيذ!