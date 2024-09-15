خطر حرب كونية؟

الرئيس الأوكراني يلعب بأكبر كتلة نار يمكن أن تدفع بالعالم إلى حرب كونية شاملة لا يمكن السيطرة على حدودها وأبعادها وخسائرها التاريخية على البشرية!

((زيلينسكي)) يضغط بشكل جنوني منذ أكثر من عامين للحصول على ذكية شديدة الدقة قادرة على الوصول إلى العمق الروسي.

يريد زيلينسكي هذه الصواريخ ذات المديات البعيدة من أجل إحداث تغيير جوهري واستراتيجي في مسرح العمليات العسكرية مع روسيا.

أزمة زيلينسكي أن بلاده حصلت على مساعدات عسكرية ومالية من دول حلف وأصدقائهم بما يزيد ويقدر بــ 220 مليار دولار أمريكي على أقل تقدير.

رغم كل هذه المساعدات وحجم هذا الدعم العسكري إلا أن الجيش الأوكراني لم يستطع أن يحدث هزيمة أو خسارة للجيش الروسي، ولم يستطع أن يخلق واقعاً على أرض القتال تجبر سيد الكرملين على القبول بمبدأ التفاوض والتسوية.

تعرض زيلينسكي إلى 3 انتكاسات رئيسية:

الأولى:خروج معلومات مؤكدة عن وجود فساد حكومي في التعامل مع المساعدات المالية وصفقات السلاح الجديدة.

الثانية:فشل جنرالاته في هيئة الأركان في إدارة عمليات الردع ضد القوات المدعومة بترسانة السلاح الروسي.

ثالثاً:فشل فريقه الحكومي في تأمين شؤون الجبهة الداخلية الأوكرانية، مما دعا هذا الفريق منذ عشرة أيام إلى تقديم استقالات شبه جماعية واستبدالهم بفريق جديد.

خطر موافقة دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا على منح أوكرانيا حق استخدام الصواريخ الحديثة داخل العمق الروسي، هو أن ذلك يعني أنه نوع من إعلان حالة الحرب المفتوحة من حلف الأطلنطي على روسيا وأنصارها.

استخدام مثل هذه الصواريخ هو إخراج النطاق الاستراتيجي الجغرافي للحرب الروسية الأوكرانية إلى نطاق الحرب في أوروبا مما ينذر بحرب منفلتة غير محدودة.

قرار واشنطن وبريطانيا بخصوص هذه الصواريخ قرار استراتيجي خطير يجب إدارته بحكمة جديدة.