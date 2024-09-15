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الأفضل والأعظم والأهم!

9/15/2024 7:25:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عند الحديث عن الكتب وأفلام السينما هناك الكثير من أساليب الترويج والإعلانات الجذابة، التي كرست لثقافة التصنيفات، مثل تصنيف الكتب الأفضل مبيعاً، أو ما يعرف عالمياً بـ((البيست سيللر))، والتي يقابلها عند النقاد والصحفيين والمحررين الأدبيين عبارات تفخيمية فضفاضة جداً، ومثيرة في الوقت نفسه مثل الفيلم الأعظم في تاريخ السينما، والمخرج الأفضل في المائة سنة الأخيرة، والممثل الذي لا مثيل له في تاريخ التمثيل السينمائي.. وهكذا.

كل صيغ المبالغة هذه تعتبر صحيحة من وجهة نظر كتابها، والمؤمنين بها، وهي غير ذلك بالنسبة لآخرين، ولذلك لا يجوز أن تؤخذ على محمل التسليم المطلق، فمثلاً هناك أفلام صنفت من قبل النقاد بأنها الأعظم على الإطلاق في تاريخ صناعة السينما، لكن كثيراً ممن شاهدوها رأوها أفلاماً عادية جداً، ولم يتمكنوا من إكمالها، بل هناك من وجدها سخيفة وتافهة!

الأدب والسينما كمداخل نقدية يتطلبان درجة عالية من الثقافة والذائقة الخاصة، وبالتأكيد المعرفة والعلم، لذلك فوجهة نظر النقاد لا يمكن أن تتطابق مع تقييم المشاهد العادي، والأفلام في النهاية لا تنتج للنقاد ولكن للجمهور، لذلك نتساءل من منهما الأجدر بالتقييم النهائي؟

كنت أتفحص قائمة أصدرتها إحدى مجلات السينما المتخصصة للثلاثين فيلماً الأفضل في تاريخ السينما، وفاجأني أن من بينها أفلاماً لم أتمكن من إكمال مشاهدتها بالفعل، فكيف تصنف يا ترى؟ هل هي عظيمة فعلاً أم سخيفة أم أن هناك مبالغات ووجهات نظر ومصالح تجارية تلعب دوراً في هذه البيانات والتصنيفات على حساب أفلام أفضل، وأعمال أعظم بالفعل لا تصلنا، ولا نعرف عنها شيئاً نظراً لسيطرة أفلام ونتاجات هوليوود؟ هل تلعب التوجهات السياسية والأيدلوجية دوراً في منح أو إطلاق هذه الأحكام ليحظى هذا الفيلم أو هذا الممثل تحديداً بالتكريم وجائزة الأوسكار خدمة لفكرة بحد ذاتها أو لأشياء تخفى علينا؟

إن كل الأحكام المطلقة التي تفوح منها رائحة الترويج المبالغ غالباً ما تخفي وراءها الكثير مما يجب الانتباه له بوعي.

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