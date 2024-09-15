غباء الأذكياء

بنيامين نتانياهو ليس غبياً، بل على العكس، هو حاد الذكاء، ولو لم يكن كذلك ما استطاع أن يحكم الشعب اليهودي يوماً واحداً.

هذه حقيقة، والحقيقة تقال دون خجل أو تردد للصديق والعدو، حتى لو أغضبت الطرف الآخر، لأنها مرة مرارة العلقم.

هو ذكي، يعرف ماذا يفعل، ولم يفعل، وكيف يفعل، ومتى يتوقف عن ما يفعل، والذكي غير معصوم من الخطأ، خاصة إذا لم يجد من ينصحه أو يوجهه، وتأخذه العزة بالإثم إذا كان الكل عاجزاً عن لومه أو معاتبته، ويفقد اتزانه إذا لم يقف في وجهه كبير يصحح مساره، ويخفف من اندفاعه ليضيف إلى الخطأ عشرات الأخطاء، حتى كاد يدخل العالم في متاهة حرب وقتل وتدمير، نتيجة اعتقاده بأنه الوحيد الذي على حق!

وهو ليس على حق، بل يسير برضاه نحو مصير مجهول سيكون هو أول ضحاياه، وهذا الأمر واضح وجلي، نتبينه منذ بدايات حرب غزة، عندما ادعى أن تدمير غزة يعني تدمير حماس والقضاء عليها، وأن ارتفاع عدد القتلى والجرحى ورقة رابحة يستطيع أن يساوم عليها، وعندما تلاعب بالوقت، وأضاف على شروطه شروطاً مع كل محاولة لإيجاد حل، ورفض صفقات إطلاق الرهائن والمعتقلين واحدة تلو الأخرى، وبدأ يشيع الفوضى، وينشر الاستفزاز بإملاء شروط على الآخرين، من عند حدود مصر إلى الضفة الغربية، حتى وصل إلى تقمص شخصية ((رامبو))، من عملية اغتيال هنية داخل الأراضي الإيرانية إلى إنزال قوات خاصة في سوريا، واستكمال محاولاته لجر ميليشيات نصر الله لحرب مفتوحة!

وبعد كل هذه التصرفات الغبية الناتجة عن غرور أزاح عقله وسيطر عليه لا يمكننا أن نقول إن نتانياهو ذكي، لا، إن الذكاء تبرأ منه، ولا أظنه سيعود إليه من جديد، فهو الآن في منتصف النفق، الظلام من أمامه ومن خلفه، ولن يرى غير السواد الناتج عن نفس طغت، وعقل دمرت خلاياه الغطرسة، وأصبح ذكاؤه عدواً له؛ لأنه يعتقد أن أفعاله الشاذة هي الطريق لتحقيق ما عجز عنه أسلافه!