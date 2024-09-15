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الصديق وقت الضيق

9/15/2024 7:25:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أحداث ساخنة يشهدها الاتحاد الكويتي لكرة القدم خلال هذه الفترة، أبرزها القرار الأخير وتقديم مجلس إدارته الاستقالة بسبب أحداث الفوضى التي شهدتها مباراة منتخب الكويت ونظيره العراقي، في استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ونظراً لأهمية ومكانة الاتحاد الذي سينظم بطولة الخليج المقبلة، لا بد أن نتوقف منذ تأسس الاتحاد في عام 1952، وأعيد إشهاره في أعوام 1957 و1979 و1997 لينضم بعدها إلى ((فيفا)) عام 1962، وإلى الاتحاد الآسيوي عام 1964، والاتحاد العربي عام 1976، واتحاد غرب آسيا عام 2010، وخلال هذه الفترة حقق العديد من الإنجازات الكروية التي نفتخر بها على المستويات كافة، وفي 15 أكتوبر 2015 أعلن ((فيفا)) تعليق عضويته بسبب تعارض قوانينه المحلية مع القوانين الدولية، وفي 6 ديسمبر 2017 أعلن رئيس الفيفا الحالي إنفانتينو خلال زيارته للكويت رفع الإيقاف وتنظيم كأس الخليج العربي، قبل أن تسعى الكويت جاهدة لاستضافة ((خليجي 26)) خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 3 يناير المقبلين للمرة الرابعة، إلا أن عاصفة شديدة واجهت الاتحاد، بدأت برحيل رئيسه عبد الله الشاهين، قبل إعلان مجلس إدارة الاتحاد بالأمس الاستقالة الجماعية ودعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لانتخاب مجلس جديد، وتتسارع الأحداث بزيارة رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة، وزير الشباب والرياضة القطري، إلى الكويت، ووضع كل الإمكانات تحت تصرف الأشقاء في بادرة طيبة تسجل للرياضة الخليجية، نعم.. فالصديق وقت الضيق، وهذا ما تم بعد اللقاء الذي جمعه مع رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبد الرحمن المطيري.

لم تكن تلك الأزمة هي الأولى في تاريخ الكرة الكويتية، ففي عام 86 قبل انطلاقة بطولة ((خليجي 8)) بالمنامة، تعرض الاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة الشهيد فهد الأحمد إلى أزمة، وتم حل الاتحاد، وترشيح المرحوم عبد العزيز المخلد، ويومها فازت الكويت بكأس الخليج بقيادة المدرب صالح زكريا، واليوم يتكرر السيناريو نفسه لكن بطريقة أخرى، فهل نرى ((الأزرق)) بطلاً ويقلب صفحة الأزمة الحالية ويتفرغ فقط للعب والفوز ببطولتها؟! أخيراً من سيكون الرئيس الجديد رقم 16 لاتحاد الكرة الكويتي؟ والله من وراء القصد

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