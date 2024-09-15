التراث والتطور التكنولوجي

يشغلنا التراث دائماً من باب المسؤولية الوطنية، خاصة في ظل التحولات الجذرية، التي تشهدها المجتمعات حول العالم، والتي تجعلنا دائمي التساؤل في كيفية تعاملنا مع التراث والفلكلور والمحافظة عليه، ونقله للأجيال القادمة. وبما أن التكنولوجيا ووسائل قد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وتؤثر في جميع مناحي الحياة، لذلك أجد أنه لا بد من إعادة النظر في فلسفة التراث وعلم الاجتماع، لتطوير فهم أعمق لكيفية تفاعل التراث مع هذه الأدوات الحديثة.

كان التراث، سواء كان مادياً أو معنوياً على مر العصور، إحدى وسائل تشكيل الهوية الوطنية، والحفاظ على الذاكرة الجماعية للأمم، كما ذكرنا في مقالات سابقة، إلا أن هذه الوظيفة للتراث باتت تتعرض لتحديات جديدة في ظل التقدم التكنولوجي، وأصبح من الضروري طرح نظريات علمية اجتماعية جديدة، تواكب هذه التحولات، وتتيح لنا فهم المتغيرات، التي تربط بين التراث والثقافة الرقمية.

في الماضي كان التراث يُنقل عبر الروايات الشفهية والممارسات التقليدية من جيل إلى جيل، لكن مع التطور التكنولوجي أصبحنا نشهد تحولاً جذرياً في كيفية تعاملنا مع التراث. التكنولوجيا لم تضف عنصراً جديداً فحسب، بل أصبح بالإمكان تفاعل التراث مع البيئة الرقمية، وتكيفه مع التطورات التكنولوجية ليبقى حياً ومتجدداً، ونلاحظ أيضاً أنه قد أتاح للشباب فرصة التعريف بهويتهم الإماراتية الأصيلة، بما يضمن استمرارية التراث، وإيصاله بطريقة تلائم المتغيرات.

نعمل حالياً على بحث نظرية جديدة تقترح أن تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي يزيد من قدرة الأفراد العاديين والإعلاميين على الوصول إلى الجمهور المستهدف، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز الاهتمام بالتراث المادي والمعنوي. وهذه النظرية قد تربط بين فلسفتي التراث وعلم الاجتماع، وقد تبين أن التكنولوجيا الحديثة ليست فقط أداة لنقل التراث، بل يمكنها أن تكون محفزاً لإعادة اكتشاف التراث وتقييمه، والتفاعل معه بطرق مبتكرة.

دعونا نقتبس من الفيلسوف مارتن هايدغر، من مقاله الشهير "The Question Concerning Technology"، ما يسمى بمفهوم الإطار (Enframing)، الذي يشير إلى أن التكنولوجيا ليست مجرد أداة، بل هي وسيلة لإعادة كشف العالم بطرق معينة، لذلك يمكننا القول إن التكنولوجيا قد تكون وسيلة لإعادة اكتشاف التراث الإماراتي بطرق مبتكرة، بمعنى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تتمكن من إبراز التراث الإماراتي في إطار جديد، ويكون العمل مركزاً، بحيث إن الإطار الجديد يظهر جوانب لم تكن واضحة في الماضي، ويتيح للأجيال الجديدة تفاعلاً أعمق مع موروثاتهم. هذه القدرة على الكشف تسهم في إعادة إحياء التراث الإماراتي، وجعله جزءاً لا يتجزأ من الحياة المعاصرة.

رغم الفرص الكبيرة التي توفرها التكنولوجيا لا يمكننا تجاهل التحديات التي تواجه عملية الحفاظ على التراث الإماراتي ونقله، وعلينا مراقبة ذلك، فمثلاً نخشى أن التحديث السريع والاعتماد المتزايد على الوسائل الرقمية قد يؤدي إلى فقدان الأصالة والعمق التاريخي لبعض أوجه التراث، أهزوجة، أزياء، رقصة، أكلة شعبية.. إلخ، لكن كيف ومن يمكنه مراقبة أن يحافظ التراث على طابعه الأصيل والروح التي تسري فيه، وعدم تركه يذوب في طوفان التطور والعولمة دون ضوابط أو استراتيجيات تحافظ على هويته الخاصة؟!

لا أريد أن أطيل، ولكننا نعترف أن التكنولوجيا قد أتاحت فرصاً غير مسبوقة للأفراد للتفاعل مع تراثهم الثقافي بطرق كانت تعتبر مستحيلة في الماضي، حيث يمكن للأفراد الآن تصوير المواقع الأثرية، وتوثيق الأكلات الشعبية، وعرض الأزياء الوطنية برزانة ووقار واحترام وبدون إسفاف، بل وحتى إعادة تلحين الأغاني التراثية، ضمن قالبها الفلكلوري الأصلي، وإيصالها لجمهور واسع حول العالم، وعلينا أن نتذكر دائماً أن نشر التراث الوطني عالمياً ليست مهمة المؤسسات الرسمية وحدها، بل بات واجباً ملزماً لكل من لديه القدرة على الوصول إلى الجماهير.

ما زلت أعمل على كل أوجه نظرية فلسفية اجتماعية تؤسس لربط التراث مع التطور التكنولوجي، لكن من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ بالتحرك نحو أهمية الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في خلق الوعي العالمي بتراثنا وفلكلورنا وثقافتنا وهويتنا، وكيف يمكن لتراثنا أن يكتسب شهرة دولية استثنائية، من خلال ترجمة المقاطع التراثية إلى لغات مختلفة، ما يعزز من قيمته، ويزيد من الوعي بأهميته على مستوى أوسع، وهذه الأفكار، والتي آمل أن تجد أذاناً صاغية، قد تسهم في جعل تراثنا العزيز الجميل، عالمياً، بل الأول في قائمة الدول، التي تنافس على مكانة تراثها وفلكلورها.