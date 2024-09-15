محمد بن راشد جامعة تجمع تخصصات التميز في القيادة

يعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أبرز القادة الملهمين في العالم العربي، الذين أسهموا في إعداد جيل من القيادات التي تحمل راية الابتكار والتطور. بفضل رؤيته الثاقبة استطاع أن يحول دبي إلى مدينة عالمية متقدمة تحتفي بالكفاءة، وتوفر لأبنائها جميع السبل الممكنة لتحقيق النجاح.

يؤمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بأن القيادة ليست منصباً بل مسؤولية نحو مستقبل الأجيال القادمة، ولذا فإنه يركز بشكل كبير على صناعة القيادات وتمكينها من لعب دور محوري في تطوير الإمارات. يتجلى هذا في مبادراته وبرامجه المتعددة، التي تهدف إلى صقل مهارات الشباب وتطوير قدراتهم القيادية. من أهم هذه المبادرات ((برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة))، الذي يهدف إلى تجهيز القيادات المستقبلية بمهارات التفكير الاستراتيجي، والعمل بروح الفريق، والابتكار في حل المشكلات. هذا البرنامج ليس مجرد تدريب نظري، بل هو تجربة عملية تؤهل المشاركين للتعامل مع التحديات الكبيرة، وتقديم حلول مبتكرة.

تختلف دبي في نهجها القيادي عن العديد من المدن الأخرى حول العالم، فهي تعطي الأولوية للكفاءة والقدرة على تحقيق النتائج. هذه الفلسفة تمثل جوهر النهج، الذي يعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في قيادته، حيث يسعى دائماً إلى تعيين الأفراد الأكثر كفاءة في المناصب القيادية، وتزويدهم بجميع الموارد والإمكانات اللازمة للنجاح. هذا النهج ساعد في جعل دبي واحدة من أسرع المدن نمواً وتطوراً في العالم.

بالإضافة إلى ذلك فإن دبي تتميز بقدرتها الفريدة على الاحتفاء بالنجاح وتقدير المتميزين من جميع فئات المجتمع. لا يقتصر الاحتفاء على المواطنين فقط، بل يشمل كل من يسهم في نجاح دبي من مقيمين وزوار، مما يخلق بيئة تشجع على الابتكار والتفوق. هذا الانفتاح والتقدير للجميع جعل دبي وجهة للأحلام والطموحات من مختلف أنحاء العالم.

دبي توصف غالباً بأنها ((كوكب آخر))، نظراً لتفردها وتميزها في القيادة والابتكار. هذا التميز يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحويل دبي إلى مدينة لا مثيل لها، مدينة تسعى دائماً لتحقيق الأفضل، وتتحدى المستحيل. من خلال تمكين القيادات والاحتفاء بالنجاح استطاع سموه أن يضع دبي في مقدمة المدن العالمية، ويجعل منها نموذجاً يحتذى به في القيادة والتنمية المستدامة.