دولة فلسطين أولاً

في تغريدة تعبر عن ثبات الموقف الإماراتي تجاه القضية الفلسطينية، جدد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، الخارجية، التزام الإمارات بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي الأولوية القصوى، والمطلب الوحيد قبل أية خطوة تالية. جاءت هذه الرسالة الواضحة، في وقت تتسارع فيه التطورات السياسية الإقليمية، ما تطلب إعادة تذكير المجتمع الدولي بضرورة العودة إلى المبادئ الأساسية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

كانت ولا تزال دولة الإمارات من أكثر الدول الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، حيث لم تتوقف قوافل المساعدات المختلفة يوماً، وتستمر عبر عملية ((الفارس الشهم 3))، وغيرها من المبادرات الإماراتية تجاه تحسين حياة الفلسطينيين، ودعمهم في مواجهة التحديات اليومية، شملت هذه المساعدات دعم البنية التحتية، وبناء المستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى الإمدادات الغذائية والطبية، ما جعل الإمارات شريكاً أساسياً في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

على الصعيد السياسي، يعكس موقف سمو الشيخ عبد الله بن زايد، التزام الإمارات بحل الدولتين، كسبيل وحيد لتحقيق السلام. هذا الحل يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية. الإمارات بهذا الموقف، تجدد التأكيد على ضرورة توفير حل دائم، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ويضع حداً للنزاع المستمر.

تأتي تغريدة سمو الشيخ عبد الله، استمراراً للنهج الثابت والمبدئي لدولة الإمارات، في وقت تحاول فيه بعض الأطراف الترويج لحلول مؤقتة أو أحادية الجانب.

إن الإمارات على أهبة الاستعداد للقيام بدورها في دعم أي مبادرات جادة، تضمن تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة التي طال انتظارها، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.

إن الإمارات، بفضل قيادتها الدبلوماسية الحكيمة، تظل داعمةً لكل الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد لهذا الصراع، مع تركيزها الدائم على أن الحل لا يمكن أن يكون فعالاً، دون أن يكون عادلاً وشاملاً.

استدامة السلام في رؤية سمو الشيخ عبد الله بن زايد، هي رؤية عالمية من أيقونة الدبلوماسية.