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إطلاق تطبيق «الغرفة» لدعم المشاريع الإماراتية

9/15/2024 7:25:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلق المواطن محمد سالم بن حظيبة الدرمكي تطبيق ((الغرفة))، وهو عبارة عن متجر إلكتروني لتسهيل التسوق عبر الإنترنت، مع التركيز بشكل خاص على دعم المشاريع الإماراتية ورواد الأعمال المحليين. ويقدم التطبيق مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات المستهلكين من مختلف الفئات من مستلزمات منزلية وأزياء، وخدمات خاصة بالمشاريع، وغيرها من المنتجات والخدمات.

وعن سبب تسمية التطبيق بالغرفة، كشف بن حظيبة أنها كلمة كانت متداولة في الماضي، وهي عبارة عن مجلس يجتمع فيه التجار، ومن أبرز هذه المجالس مجلس غرفة أم الشيف في دبي للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، موضحاً أن التطبيق يهدف إلى دعم المشاريع الوطنية الإماراتية وكل ما يخص المنتجات الوطنية، وأن يعزز حضور البصمة الإماراتية في جميع الأسواق خاصة. وأشار إلى أن التطبيق يتميز بطابع تراثي إماراتي مع نكهة حديثة. ويمكن للجميع تنزيل التطبيق بسهولة من أبل ستور أو غوغل بلاي.

وشدد بن حظيبة على أن خطوته هذه جاءت في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع ريادة الأعمال في الدولة وتوفر البيئة المثالية المحفزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنه في عصر التكنولوجيا، باتت التجارة الإلكترونية محور اهتمام العديد من الشركات والأفراد، وبرزت تطبيقات عدة تهدف إلى تسهيل وتسريع عملية البيع والشراء، لكن تطبيق ((الغرفة)) يقدم رؤية مختلفة ومميزة، حيث يجمع بين الدعم المباشر للمشاريع الإماراتية مقابل رسوم رمزية، وبين توفير منصة متكاملة للتجارة الإلكترونية.

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