طفرة بسوق الساعات الفاخرة في الإمارات

يواصل الطلب على السلع الفاخرة ارتفاعه بشكل كبير. ويشهد سوق الساعات الفاخرة في الشرق الأوسط، وخاصة في الإمارات، طفرة غير مسبوقة.

وتشير شركة ((ستاتيستا)) العالمية للأبحاث إلى أنه من المتوقع أن تشهد سوق الساعات الفاخرة في المنطقة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.62% بحلول عام 2028، متجاوزة بذلك معدل النمو السنوي المركب العالمي البالغ 2.25%. ويمثل هذا الأمر بالنسبة للأفراد ذوي الثروات العالية والعالية للغاية في الشرق الأوسط فرصاً كبيرة.

سيطرت الساعات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والذهب الوردي لفترة طويلة على سوق الساعات الفاخرة، مدفوعة بإرث ومكانة الشركات المصنّعة الشهيرة، مثل رولكس وأوديمار بيجيه وباتيك فيليب. ويبدو مستقبل سوق الساعات الفاخرة واعداً للمستثمرين، إذ تشير التقارير إلى أن مبيعات السوق الثانوية يمكن أن ترتفع إلى 300% أعلى من أسعار التجزئة الأصلية. وتشير توقعات وكالة الاستشارات السويسرية ((لوكس كونسلت)) إلى أن حجم السوق الثانوية سيتضاعف ثلاث مرات خلال العقد المقبل، متجاوزاً حجم السوق الأولية.

ومن المهم معرفة أن الحصول على ساعة فاخرة حالياً هو ليس بالأمر السهل. فالسوق المزدهرة تعني أن الدخول إلى متجر العلامة التجارية وشراء الطراز الذي تريده على الفور هو أمر يكاد يكون مستحيلاً. فعلى سبيل المثال، ذكرت وكالة بلومبرج، أن متجر رولكس في دبي مول كان لديه قائمة انتظار طويلة جداً، تضم 4000 عميل، وهناك بروتوكولات صارمة تفرضها مثل هذه العلامات التجارية للساعات الفاخرة على المشترين المحتملين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز