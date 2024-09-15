رهان قوي للمستثمرين على خفض «الفيدرالي» للفائدة بمقدار نصف نقطة

في ضوء استعداد الأمريكي لخفض تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، رفع المستثمرون بشكل ملحوظ رهاناتهم بإجراء الاحتياطي الفيدرالي خفضاً كبيراً للفائدة، بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الأسبوع الجاري.

وحالياً يضع المتداولون في أسواق المقايضات في الحسبان احتمالاً بنسبة 49% بأن الاحتياطي الفيدرالي سيلجأ إلى إجراء خفض كبير، في محاولة لتجنب الضرر بالاقتصاد من ارتفاع أسعار الفائدة. ويوم الخميس الماضي كانت هذه الاحتمالية 15% فقط، لكن إعادة التقييم بارتفاع الأسهم، الجمعة، دفعت مؤشري ستاندرد آند بورز 500، وناسداك إلى تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لهما هذا العام، بنسبة 4% و6% على التوالي.

وقال مارك داودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار لدى ((آر بي سي بلوباي أسيت مانجمنت))، إن خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة أصبح ((مطروحاً بقوة)) بعد أن ((تم استبعاده تقريباً)) في وقت سابق.

وترى الأسواق فرصة بنسبة 51% لإجراء خفض أصغر بمقدار ربع نقطة، لكن احتمالية هذه الخطوة انخفضت بشكل ملحوظ، وقد أشار بالفعل كل من فاينانشال تايمز وول ستريت جورنال إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه خياراً صعباً بين خفض الفائدة بمقدار نصف أو ربع نقطة.

وقال بيل دادلي، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن ثمة ((مبررات قوية)) لخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة الأسبوع الجاري، مشدداً على الأثر التقييدي لمعدل الفائدة الحالي البالغ 2.25% إلى 5.5% على النمو، وهو أعلى معدل منذ 23 عاماً. وعادة ما يجري الاحتياطي الفيدرالي زيادات بمقدار ربع نقطة، لكن خفض الفائدة بمقدار 0.5 نقطة قد يكون بمثابة إجراء استباقي حال رأى المسؤولون أن الاقتصاد مهدد بتباطؤ سريع.

وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أن بعض المسؤولين يعتقدون أنه كان بالإمكان خفض أسعار الفائدة آنذاك، ما يشير إلى أن إجراء خفض أكبر في أسعار الفائدة قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي على مواكبة وتيرة التضخم، التي واصلت الهبوط منذ ذلك الحين.

وعلق تيم دوي، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي لدى شركة ((إس جي إتش ماكرو أدفايزرز))، بالقول، إن ((المسار الذي ينطوي على أقل قدر من الندم بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي هو البدء بخفض قدره 50 نقطة أساس. إنه الخيار المنطقي الوحيد فيما يتعلق بالسياسات)).

وأشار غابرييل فوا، مدير صندوق في شركة ((ألجيبرس إنفستمنت))، إلى أنه ((كان من الأفضل للاحتياطي الفيدرالي البدء بخفض أسعار الفائدة)) بدلاً من المخاطرة ((بالتخلف عن منحنى الركود)).

وينطوي اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، وهو الاجتماع الأخير قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر بين كامالا هاريس، ودونالد ترامب، على حساسيات خاصة، حيث يسعى المسؤولون إلى توجيه أكبر اقتصاد في العالم صوب ((الهبوط الناعم))، مع كبح جماح التضخم دون أن يؤدي ذلك إلى إحداث ركود.

وأظهر مسح تراقبه الأسواق عن كثب أجرته جامعة ميشيغان أن توقعات المستهلكين حيال التضخم خلال العمل المقبل قد انخفضت إلى 2.7%، وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2020. بالإضافة إلى ذلك أشار التقرير إلى أن معنويات المستهلكين لشهر سبتمبر ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر.

ويوم الجمعة انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، والذي يعكس توقعات أسعار الفائدة، ويتحرك عكسياً مع أسعار السندات، بنحو 0.06 نقطة مئوية إلى 3.59%.

وذكر المحللون أن الاجتماع من أكثر الاجتماعات غموضاً منذ سنوات، في ظل البيانات الأخيرة، التي رسمت صورة متباينة للاقتصاد مع استمرار ضغوط الأسعار وتدهور سوق العمل.

وبحسب بيانات الأسبوع الأخير تراجع التضخم العام إلى 2.5%، وهو ما يقترب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكن التضخم الأساسي شهد ارتفاعاً أكثر من المتوقع بنسبة 0.3% على أساس شهري، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضغوط سوق الإسكان، وحذر ويلي توليت، كبير مسؤولي الاستثمار لدى شركة فرانكلين تمبلتون إنفستمنت، الذي يتوقع خفضاً بمقدار ربع نقطة، قائلاً ((إذا استمر التضخم في قطاعي الإسكان والمأوى فقد يؤدي خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس في الواقع إلى تسريع أو تفاقم الوضع)). وأضاف أن الانتخابات قد تزيد من تعقيد القرار بإجراء خفض كبير.

وأشار ترامب إلى أن قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة قد يساعد هاريس، نائبة الرئيس الحالي، ((رغم أنه شيء يعرفون أنه من المفترض التوقف عن القيام به)).

وقال توليت إن ((الاحتياطي الفيدرالي يهدف إلى التصرف لصالح الاقتصاد، لكن لا أعتقد أنهم يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم يساعدون المرشح الحالي من خلال إجراء تخفيضات أكثر حدة))، لكن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الطلب يهدف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى منع تفاقم التدهور في سوق العمل. وخلال الشهر الماضي أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي ((سيبذل كل ما في وسعه للحفاظ على سوق عمل قوية، بينما يتم إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار)).

وقال سلمان أحمد، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في فيديليتي إنترناشيونال، ((الأمر أشبه بلعبة القط والفأر. لقد بدأنا دورة خفض الفائدة، لكن لا يزال الكثير غير مؤكد)). وأضاف أنه خلال جزء كبير من دورة ما بعد الوباء كان من الواضح تماماً أن السوق والاحتياطي الفيدرالي ليس لديهما أي فكرة عما سيقرره الاحتياطي الفيدرالي.

وفي ديسمبر الماضي أشارت توقعات الاحتياطي الفيدرالي إلى إجراء خفض بمقدار 0.75 نقطة خلال 2024، لكن بحلول يونيو أشارت إلى إجراء خفض واحد بمقدار ربع نقطة خلال العام.

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