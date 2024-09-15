«قهوتنا في خطر!».. قلق كبير بين الإيطاليين بسبب ارتفاع الأسعار

أدى نقص المحاصيل إلى زيادة تكاليف القهوة في بلد يستهلك 6 مليارات كوب سنوياً. وقاد الارتفاع الحاد لأسعار حبوب البن العالمية إلى شعور الإيطاليين بكثير من القلق إزاء مصير قهوة الإسبريسو منخفضة السعر.

واعتاد الإيطاليون تناول القهوة بأسعار معقولة للغاية - خصوصاً أنها كانت خاضعة للتنظيم من جانب الدولة سابقاً - لذلك، يشعرون كثيراً بالاستياء حالياً بسبب ارتفاع الأسعار بما يصل إلى الثلثين. وقال لويغي موريلو، رئيس معهد الإسبريسو الإيطالي، الذي يشرف على شهادة الجودة للعاملين بالقطاع، إن ((الجميع يشعر بالتوتر والخوف بل والذعر إزاء أسعار قهوة الإسبريسو)).

ففي إيطاليا، يستمتع السكان ببعض أرخص أنواع القهوة في أوروبا الغربية، حيث يدفعون نحو 1.20 يورو مقابل فنجان إسبريسو أو 1.50 يورو مقابل كوب الكابتشينو داخل المقاهي المنتشرة في أرجاء البلاد.

وقد أدى انخفاض تكلفة القهوة إلى استهلاك الإيطاليين عادة لكميات كبيرة من الكافيين، فقد قدرت جمعية المستهلكين البارزة ((أسوتينتي))، أن الإيطاليين والسياح يستهلكون نحو 6 مليارات كوب قهوة سنوياً في الأماكن العامة، وهو ما يدر نحو 7 مليارات يورو من الإيرادات.

لكن الاضطرابات في إمدادات القهوة العالمية والناجمة بصفة خاصة عن التغيرات المناخية قد تنتهي بالإيطاليين بدفع نحو 2 يورو مقابل كل كوب إسبريسو، ورغم أن التكلفة قد تكون في المتناول بالنسبة لسكان لندن أو نيويورك، لكنها ستكون بمثابة صدمة كبيرة لسكان روما.

وتسربت بالفعل حالة من الاستياء إلى اتحادات المستهلكين، وأشارت ((أسوتينتي)) إلى أن أسعار الإسبريسو في إيطاليا ارتفعت بنحو 15 % منذ عام 2021، حيث يواجه صانعو القهوة ارتفاعاً في تكاليف الطاقة وغيرها من الضغوطات.

وأعرب غابرييل ميلوسو، رئيس جمعية أسوتينتي، عن شعور بالذعر من أن أي زيادة أخرى في الأسعار داخل المقاهي قد تشكل تهديداً لـ ((الروتين اليومي لملايين الإيطاليين))، وقد يدفع أولئك الذين اشتروا ماكينات إعداد القهوة خلال جائحة كورونا إلى تغيير في السلوك والتحول إلى شرب القهوة في المنازل بدلاً من المقاهي.

ومع ذلك، تحذر الجمعيات التي تمثل صانعي القهوة من أن الزيادات في الأسعار أمر لا مفر منه، خصوصاً بالنسبة للمقاهي التقليدية، حيث تمثل مبيعات الإسبريسو وأشكال القهوة الأخرى عادة نحو 30 % من إجمالي المبيعات.

وأخيراً، قفزت أسعار القهوة العالمية لمستويات قياسية نتيجة سوء الأحوال الجوية في المناطق الرئيسية المنتجة للقهوة حول العالم.

وخلال الأسبوع الأخير، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لقهوة أرابيكا عالية الجودة في نيويورك إلى 2.49 دولار للرطل، بينما تجاوزت أسعار حبوب الروبوستا في لندن 5 آلاف دولار للطن، وهو ضعف التكلفة مقارنة بالعام الماضي.

كما تتعرض سلاسل التوريد لاضطرابات بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر. ومنذ نوفمبر، اضطرت السفن المسافرة بين آسيا وأوروبا إلى الإبحار عبر طريق أطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح بدلاً من المرور عبر قناة السويس.

وقد رفعت شركات تحميص القهوة بالتالي أسعارها. وقال جوزيبي لافاتزا، رئيس مجموعة لافاتزا، لصحيفة فاينانشال تايمز في يوليو، إنه من المرجح أن يتبع ذلك المزيد من الزيادات، كما رددت كريستينا سكوتشيا، الرئيسة التنفيذية لشركة إيليكافيه، هذا التحذير خلال منتدى عام حاشد خلال الشهر الماضي.

لكن على الرغم من ارتفاع أسعار القهوة، أصر غابرييل ميلوسو، على أن ((تكلفة إنتاج كوب واحد من القهوة في إيطاليا أقل كثيراً من سعر البيع، ولا تزال هوامش الربح قوية)). فيما يعارض لويغي موريلو وممثلون آخرون للقطاع هذا الرأي.

ويرى لوتشيانو سبراغا، نائب رئيس اتحاد المؤسسات العامة الإيطالية، الذي يمثل العديد من المقاهي الإيطالية التي يقدر عددها بنحو 132 ألف مقهى، أن ((المقاهي المتخصصة في القهوة تعاني من صعوبات. ولا يمكنها الاستمرار إلا إذا كانت تديرها العائلات، ولا يوجد بها موظفون ولا تقع في مناطق باهظة الثمن.. عندها فقط يمكنها مواصلة العمل)).

وفي الماضي، كانت الحكومة في روما تنظم أسعار الإسبريسو حتى تظل في متناول الجميع، ورغم إلغاء ضوابط وقيود الأسعار منذ عقود، فقد اعتاد الإيطاليون على شرب القهوة بأسعار منخفضة.

وقال لويغي موريلو ((يتوقع لجمهور دائماً سعراً ثابتاً للقهوة، وهو ثمن سياسي. وعلى الجانب الآخر، يتردد صانعو القهوة في رفع الأسعار خوفاً من خسارة العملاء)).

وذكر لوتشيانو سبراغا أن صانعي القهوة، الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من المجتمعات المحلية التي يخدمونها، يواجهون ضغوطاً اجتماعية للإبقاء على أسعار الإسبريسو منخفضة، رغم أنهم قد يتقاضون أسعاراً أعلى على مشروبات أخرى مثل الكابتشينو وعلى الوجبات الخفيفة.

وقال ((يعتبر الإسبريسو حاجة أساسية تماماً مثل الخبز.. ومن الصعب رفع سعر المنتج عندما يشعر العملاء بأهميته بهذه الدرجة)).

وقد استجاب صاحب مقهى في ليغوريا لشكاوى العملاء بشأن أسعار الإسبريسو بعرض بيع المشروب مقابل 70 سنتاً فقط، بشرط إحضار العملاء الأكواب والملاعق والسكر معهم من المنزل.

ويدير جياني مانغانييلو البالغ من العمر 54 عاماً مقهى ((تاتزا دورو))، الذي افتتحه والده منذ 70 عاماً في حي ((تشينتوشيلي))، وهي منطقة تقطنها الطبقة العاملة في روما. وحالياً، يبيع الإسبريسو مقابل يورو لكل كوب، ارتفاعاً من سعر ما قبل الجائحة البالغ 90 سنتاً.

ومع ذلك، أشار إلى استعداده لرفع أسعار الإسبريسو بنسبة 10 % أخرى إذا ارتفعت تكلفة المواد الخام. وقال ((لا يمكنك الاستمرار في رفع جميع الأسعار وإلا ستخسر جميع عملائك.. أنت بحاجة إلى إيجاد توازن)).

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